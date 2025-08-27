Cần xem xét lại bản án vụ "chồng giao cấu với vợ chưa đủ 16 tuổi" 27/08/2025 14:14

(PLO)- Theo luật sư, dù bản án phúc thẩm vụ "chồng giao cấu với vợ chưa đủ 16 tuổi" không sai nhưng cơ quan tố tụng nên xem xét lại để có phán quyết thấu lý, đạt tình hơn, thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc...

Cầm quyết định thi hành án 3 năm tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi chồng vừa nhận về, chị Nguyễn Thị Kim Thoa thẩn thờ nhìn 2 con thơ vô tư chơi đùa. Người mẹ trẻ không ngờ tình yêu bồng bột của lứa đôi đã đẩy chồng mình vào vòng lao lý.

Mong muốn chồng được hưởng án treo để nuôi con

Nước mắt lưng tròng, chị Thoa kể mình không biết mặt cha. Học hết lớp 7, cô thiếu nữ đi gói nem chua thuê và tình cờ quen anh bộ đội hiền lành là anh Trần Huỳnh Kiệt. Chưa đủ 16 tuổi, cô thiếu nữ bồng bột đã cùng người yêu làm việc vợ chồng và mang thai đứa con gái đầu lòng.

Vợ chồng trẻ rơi vào bế tắc nếu anh Kiệt phải thi hành án 3 năm tù. Ảnh: HH

Chị kể khi biết mình mang thai đã nói với anh Kiệt. Anh Kiệt cùng cha mẹ đến thưa chuyện cùng mẹ chị. Thấy anh bộ đội hiền lành, mẹ chị đã cho chị theo về nhà chồng để mẹ chồng tiện chăm sóc trong kỳ thai sản.

Thấy vợ chồng trẻ nghèo nhưng hiền lành, một người dân đã thương tình cho ở nhờ căn nhà cấp 4 ở tổ 18 phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để ở.

Tổ ấm được vợ chồng xây lên trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ nhưng đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ. Anh chị cũng đi đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. Rồi, đứa con gái thứ 2 cũng ra đời.

Hàng ngày, chị Thoa ở nhà chăm hai con, anh Kiệt đi làm thợ sơn. Mọi chi phí sinh hoạt của gia đình nhờ vào đồng lương khoảng 8 triệu đồng của anh. Những lúc túng thiếu, mẹ chồng hỗ trợ thêm tiền ăn uống nhưng bên nhà anh Kiệt cũng khó khăn.

Người mẹ trẻ nói dù có vất vả nhưng vợ chồng nương tựa nhau để cùng nuôi con. Thế nhưng, chính quyền phát hiện chị sinh con gái đầu chưa đủ 16 tuổi. Anh Kiệt bị tuyên phạt 3 năm tù thì chị Thoa như rơi vào bế tắc. Chị Thoa nói không thể một mình nuôi được 2 con.

“Em không muốn các con em sự chăm sóc của cha như em đã từng. Ba năm không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn đối với em. Chúng em bây giờ đã là vợ chồng hợp pháp nên em mong muốn chồng em được hưởng án treo để nuôi mẹ con em”, chị Thoa buồn bã chia sẻ.

Ngồi nhìn vợ và 2 con, anh Kiệt nói mình là người lính, người bộ đội. Hai năm rèn luyện trong quân ngũ anh luôn chấp hành tốt và được đơn vị tặng bằng khen Chiến sĩ Tiên tiến và Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Vì vậy, khi biết mình vi phạm pháp luật, anh Kiệt luôn chấp hành và thành khẩn khai báo. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ không có nghề nghiệp ổn định nên anh Kiệt mong muốn nhận được chính sách nhân đạo của pháp luật nhà nước cho hưởng án treo để có thể đi làm nuôi sống vợ con.

“Em luôn chấp hành nhưng sẽ vô cùng đau khổ nếu phải thi hành án tù, không có điều kiện lao động để nuôi dưỡng vợ và hai con nhỏ. Vợ con tôi sẽ lâm vào tình cảnh khốn cùng”, anh Trần Huỳnh Kiệt nói.

Luật sư: Cần xem xét lại bản án phúc thẩm

Vợ chồng anh Kiệt đang làm đơn xin hoãn chấp hành án và làm đơn xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa.

Luật sư Nguyễn Hồng Hà, Trợ giúp pháp lý miễn phí cho vợ chồng anh Kiệt. Ảnh: HH

Trợ giúp pháp lý miễn phí cho anh Kiệt, luật sư Nguyễn Hồng Hà, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, cho rằng quá trình xét xử vụ án chưa xem xét toàn diện các tình tiết khách quan.

Trong đó, tòa án các cấp chưa xem xét đơn xin miễn trách nhiệm hình sự hoặc hưởng án treo của bị hại chính là vợ hợp pháp của bị cáo.

Đặc biệt, tòa án cấp phúc thẩm chỉ sửa bản án sơ thẩm có sai sót về tình tiết khắc phục hậu quả để giảm án mà không xem xét yêu cầu kháng cáo kháng cáo của bị cáo và bị hại đều xin cho tôi được hưởng án treo.

Luật sư Nguyễn Hồng Hà cho rằng thiếu sót trên làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp đối với bị hại là vợ và các con nhỏ của hai vợ chồng.

Vị luật sư này cũng cho rằng bản án phúc thẩm không xem xét yêu cầu kháng cáo của bị hại là cũng là vợ hợp pháp của bị cáo là chưa xem xét nguyện vọng chính đáng của người chưa thành niên theo Luật Tư pháp người chưa thành niên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của vợ chồng và các con bị cáo.

Ngoài ra, bị cáo Kiệt có nhân thân tốt, đã được tặng nhiều giấy khen trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Do nhận thức pháp luật hạn chế, bị cáo không biết để cung cấp tình tiết giảm nhẹ này nên cũng bị thiệt thòi. Vì vậy, vụ án này cần được xem xét lại toàn diện theo thủ tục giám đốc thẩm.