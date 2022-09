Cha mẹ tìm con, em tìm chị… trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Nhiều người dân đã chạy tới hiện trường tìm kiếm các thông tin với những hi vọng mong manh và trông chờ kì tích xuất hiện.

“Vẫn chưa tìm thấy thi thể bạn tôi!”

Gần trưa ngày 7-9, khu vực vòng xoay An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đổ mưa lớn, nhiều người dụi nước mắt nhìn vào trong quán karaoke ở đầu đường Trần Quang Diệu, nơi đã xảy ra vụ cháy tối hôm trước, nơi người thân của họ đã mất liên lạc.

Đứng trú mưa ở trước một hàng quán ven đường, hai người đàn ông chừng 35 tuổi cạnh nhau im lặng hướng mắt về quán karaoke. Họ là bạn thân của hai nạn nhân trong vụ cháy,

Anh Phát, ngụ TP Thuận An cho biết hai người bạn của mình là Trần Kiên Linh (34 tuổi) và Xuân Trường (37 tuổi, cùng ngụ TP Thuận An) cùng đi hát với nhóm bạn khoảng bốn người từ Tây Nguyên xuống chơi.

“Anh em gặp nhau, có ăn uống chung rồi rủ đi hát tại quán này. Tôi là bạn thân cũng thường đi cùng khi có hội họp. Nhưng hôm nay do mấy người trên Tây Nguyên xuống đây không quen biết nên không đi theo” – anh Phát thông tin.

Đứng cạnh, bạn của anh Phát cho biết hiện thi thể anh Trần Kiên Linh đã được tìm thấy, người bạn còn lại hiện chưa được tìm thấy.

“Hai bạn của tôi đều đã có gia đình, vợ con nhưng được biết là không đi cùng. Vụ cháy quá khủng khiếp đã cướp đi cha, chồng của họ” – người này nói.

Lật mở điện thoại, anh Phát chỉ vào tấm hình một người đàn ông có nụ cười rất tươi, buồn bã: “Mới gặp nó mấy hôm trước, anh em nói chuyện kinh doanh, buôn bán rất vui vậy mà giờ bạn đã mất” – anh Phát chia sẻ.

Theo anh Phát, hai người bạn của mình mua bán xe máy cũ. Họ từ quê nhà miền trung vào TP Thuận An lập nghiệp đã lâu. Sau khi nhận được thông tin vụ cháy, người thân bấn loạn, đau đớn. Đến sáng cùng ngày, anh Phát nhận được thông tin đã tới hiện trường để chia sẻ mất mát với gia đình bạn mình.

Riêng những người ở Tây Nguyên đi hát cùng với bạn của anh Phát hiện vẫn chưa được xác định thông tin.

Tìm người thân với chút hi vọng

Trời tạnh mưa, một người phụ nữ hớt hải chạy tới khu vực cây xăng gần hiện trường vụ cháy, liên tục quệt nước mắt, hỏi tìm thông tin.

Một người dân ở hiện trường hướng dẫn bà tới nơi các cán bộ công an đang làm việc. Một đại úy công an giở cuốn sổ để lấy thông tin, số điện thoại của người dân trình báo.

Người phụ nữ bật khóc, kể rằng cháu của mình tên T (18 tuổi, ngụ TP Thuận An) xin đi hát karaoke cùng với bạn vào chiều hôm qua.

“Tôi ở nhà chờ mãi không thấy cháu về, đến sáng thì mới nghe thông tin vụ cháy. Không liên lạc với cháu được vì cháu không dùng điện thoại” – người phụ nữ bật khóc nức nở và chỉ còn bám vào chút hi vọng mong manh.

Hiện vẫn chưa thể xác định danh tính của các nạn nhân. Cảnh sát đã đưa ra khỏi hiện trường nhiều thi thể cháy đen, biến dạng và rất khó để nhận diện.

Người phụ nữ sau khi khai báo thông tin cho công an thì để lại số điện thoại rồi rời đi. Cuốn sổ của người cán bộ có gần một trang giấy kín đặc thông tin tìm người thân.

Trong khi đó, quán karaoke vẫn bốc khói dữ dội. Bên trước quán vương vãi giày dép, mảnh vỡ, nón bảo hiểm cùng những tấm nệm ai đó trải ra đường như để người trên cao nhảy xuống…

“Sáng giờ nhiều người tới khóc lóc tìm người thân, nhưng hiện trường đang bị phong tỏa, bên trong vẫn đang chữa cháy, không biết tìm đâu nên họ chạy cả vào bệnh viện, mà hi vọng cũng mong manh…” – anh Sơn (37 tuổi, ngụ TP Thuận An) nói và cho biết trước quán karaoke có một số ô tô, có thể là của người tới hát và bị mắc kẹt lại bên trong.

Ngồi thất thần trước cây xăng, một người đàn ông liên tục bấm điện thoại, mắt ngấn nước. Ông cho biết mình không tìm thấy con trai và không muốn chia sẻ gì thêm.

Cạnh đó, một nhóm bốn người đứng cạnh nhau, ánh mắt lo âu. Một người phụ nữ cho biết đang tìm thông tin của chị mình – nhân viên làm việc tại quán karaoke.

“Chị ấy đi làm và hiện chưa rõ thông tin. Không liên hệ được qua điện thoại. Giờ gia đình rất lo lắng” – người phụ nữ cho biết và nói sẽ chạy vào Bệnh viện đa khoa An Phú để tìm thêm thông tin.

Trong khi đó, ở hiện trường cảnh sát vẫn đang tích cực thực hiện các công tác để tiếp cận sâu vào bên trong. Xung quanh quán karaoke vẫn được phong tỏa, người dân được yêu cầu ra khỏi khu vực và không được quay phim, chụp hình.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, đám cháy được phát hiện vào khoảng hơn 20 giờ ngày 6-9 tại tầng hai của quán karaoke. Sau đó, lửa lan nhanh khiến mọi người trong quán hoảng loạn bỏ chạy.

Lực lượng công an đã huy động tám xe chữa cháy, hai xe thang, một xe trạm bơm, xe chỉ huy... cùng 66 cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ, đám cháy cơ bản được khống chế.

Lực lượng công an đã giải cứu an toàn cho 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn.

Cũng theo cơ quan công an, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (ngụ tại TP Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ.

Quán karaoke An Phú được thiết kế, xây dựng gồm ba tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 cho đến nay.

Hàng chục người bị thương tích hiện đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện. Công tác cứu nạn, cứu hộ, thống kê về thiệt hại tài sản đang được tiếp tục thực hiện.