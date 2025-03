Cháy dữ dội tại một xưởng gỗ ở Đồng Nai 04/03/2025 12:45

Trưa ngày 4-3, lực lượng PCCC công an tỉnh Đồng Nai đang triển khai dập lửa tại một xưởng gỗ gần khu vực chợ Phú Sơn (xã Bắc Sơn, Trảng Bom).

Cột khói cao hàng chục mét khiến người dân khu vực hoảng hốt. Ảnh: AX.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 10 giờ 40 phút sáng cùng ngày mọi người phát hiện cột khói bốc lên dữ dội tại một xưởng gỗ gần khu vực chợ Phú Sơn. Lúc này nhiều người đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành và có một vài tiếng nổ lớn trong đám cháy.

Vì xưởng gỗ nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh kèm theo cột khói bao trùm khu vực khiến những người chứng kiến kinh hãi.

Lực lượng PCCC có mặt để triển khai dập lửa. Ảnh: AX.

Nhận được tin báo lực lượng Công an PCCC công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an PCCC khu vực Trảng Bom nhanh chóng tiếp cận hiện trường để triển khai dập lửa. Bước đầu vụ cháy chưa có thông tin thiệt hại về người.