Cháy xe trên cao tốc TP.HCM – Dầu Giây, giao thông ùn ứ kéo dài

Đến cuối giờ chiều 6-5, hiện trường xe container cháy trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây vẫn đang được cơ quan chức năng giải quyết, phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân.

Một tài xế đang lưu thông trên cao tốc cho biết, khoảng 15h30 có chứng kiến cảnh xe container đang bốc cháy trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Tài xế này cũng cho biết, vị trí xảy ra vụ cháy thuộc địa phận TP.HCM, đoạn qua trạm thu phí Long Phước khoảng 2km, theo hướng từ Đồng Nai vào TP.HCM.

Theo video tài xế này cung cấp, ngọn lửa bùng cháy dữ dội và phần đầu kéo chiếc xe đã bị cháy rụi gần như hoàn toàn.

Video cũng thể hiện ảnh hưởng của vụ việc khiến giao thông dường như bị tắc nghẽn, giao thông ở hướng xe cháy các phương tiện đều đậu kín mít cả ba làn đường, nối đuôi nhau kéo dài.

Vị tài xế cũng cho biết, với việc xe đậu toàn bộ các làn và kéo dài như trên thì các phương tiện PCCC TP.HCM không thể di chuyển, tiếp cận được. Trừ khi đi ngược chiều trên cao tốc.

