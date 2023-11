Chủ tịch HĐQT Công ty mua bán nợ DSP bị truy nã

Ngày 17-11, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra Quyết định truy nã Lê Quốc Thống (45 tuổi, trú tại quận 10, TP.HCM) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, Lê Quốc Thống, nguyên là chủ tịch HĐQT Công ty TNHH mua bán nợ DSP.

Thống cùng đồng phạm lập 7 công ty để cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn đòi nợ thuê, gọi điện đe dọa, chửi bới, cắt ghép hình ảnh đưa lên mạng xã hội… để gây sức ép, buộc khách hàng phải trả nợ.

Chân dung bị can truy nã Lê Quốc Thống. Ảnh CA

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 30-3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Quốc Thống với tội danh cưỡng đoạt tài sản.

Tuy nhiên, Thống đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Lê Quốc Thống.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội (SĐT: 0936860000), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

Công an Hà Nội yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

PHI HÙNG