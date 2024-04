Công an thông báo cho gia đình người tử vong khi làm việc với công an huyện Long Thành, Đồng Nai 08/04/2024 11:40

(PLO)- Công an huyện Long Thành đã chuyển đơn tố giác kèm theo tài liệu có liên quan sự việc thanh niên tử vong đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao để giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 8-4, liên quan vụ anh Vũ Minh Đức (31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú TP Biên Hòa), tử vong sau khi lên làm việc với công an huyện Long Thành theo giấy triệu tập, Công an huyện Long Thành, Đồng Nai vừa gửi thông báo đến người nhà anh Đức về vụ việc.

Theo thông báo của Công an huyện Long Thành, ngày 27-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành tiếp nhận tố giác về tội phạm theo đơn tố cáo của ông Vũ Hoàng Phú (thường trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) với nội dung tin báo về tội phạm.

Thông báo nêu: Ngày 21-3 anh Vũ Minh Đức (anh trai ông Phú) đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành làm việc với đại úy Thái Thanh Thương và Trung úy Lưu Quang Trung đều là Điều tra viên công an huyện Long Thành để làm rõ vụ “Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại xã An Phước (huyện Long Thành, Đồng Nai).

Đến khoảng 15 giờ 00 ngày cùng ngày, vợ anh Đức là chị Phương được Đại uý Thái Thanh Thương thông báo “trong quá trình lấy lời khai anh Đức tự nhiên ngất xỉu nên đã được Công an huyện Long Thành đưa vào bệnh viện huyện Long Thành cấp cứu".

Đến 21 giờ 30 cùng ngày thì gia đình nhận được tin Đức đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM

Sau khi xảy ra sự việc, ông Vũ Hoàng Phú yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng nắm được sự việc và điều tra làm rõ nguyên nhân vong của Vũ Minh Đức để xử theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Long Thành xét thấy tố giác về tội phạm trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao. Vì vậy Công an huyện Long Thành đã chuyển tố giác kèm theo tài liệu có liên quan cho Cơ quan điều tra VKSND Tối cao để giải quyết.

Như PLO đã đưa tin, liên quan đến sự việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra đình chỉ công tác đối với đại úy Thái Thanh Thương, cán bộ điều tra - Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự - xã hội và trung uý Lưu Quang Trung, cán bộ thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự - xã hội Công an huyện Long Thành.

Hiện cán bộ Trung được điều chuyển công tác về Phòng cảnh sát cơ động (PK02) Công an tỉnh Đồng Nai.

Trao đổi với PV, ông Vũ Hoàng Phú cho biết, giấy thông báo của Công an huyện Long Thành gửi cho ông không chính xác về thời gian (22-3 chứ không phải ngày 21-3 như trong thông báo).

"Hiện gia đình cũng đã tiếp tục gửi đơn lên cơ quan có chức năng để làm rõ vụ việc" - em trai anh Đức cho biết thêm.