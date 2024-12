Công an Thừa Thiên Huế tập trung triệt xóa tội phạm băng nhóm, công nghệ cao... 13/12/2024 15:49

(PLO)- Công an Thừa Thiên Huế ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm kéo dài trong 2 tháng nhằm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Ngày 13-12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát động ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Buổi lễ huy động hơn 1000 CBCS, thành viên thuộc các lực lượng Công an (Công an tỉnh và Tiểu đoàn CSCĐ BCA), Quân sự, Biên phòng, Viện Kiểm sát, Thuế, Hải quan, Thanh tra giao thông,... cùng 64 phương tiện đặc chủng, khí tài, vũ khí hiện đại của lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, K02 và hơn 100 phương tiện diễu hành khác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh cho biết, thời gian tới, Thừa Thiên Huế sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị xã hội lớn của đất nước của tỉnh, đặc biệt là Tết dương lịch, Tết nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội đầu Xuân.

Nhiệm vụ bảo vệ ANTT sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn, nhất là thời điểm, "dấu mốc" quan trọng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, đòi hỏi các cấp, các ngành, phải tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để giữ vững tuyệt đối ANTT trên địa bàn.

Các lực lượng tham gia biểu dương lực lượng qua các đường phố sau lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra...

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình đã phát lệnh ra quân yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, địa phương và thành viên Ban chỉ đạo 138 các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an toàn tỉnh tập trung cao độ lực lượng, phương tiện thực hiện quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm.

64 phương tiện đặc chủng, khí tài, vũ khí hiện đại tham gia biểu dương lực lượng sau lễ phát động ra quân mở đợt cao điểm.

Theo đó, từ ngày 15-12-2024 đến ngày 14-2-2025, sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật; giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các đơn vị tập trung triệt xóa các băng, nhóm, tổ chức tội phạm nguy hiểm, nhất là tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án; triệt phá các đường dây tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm công nghệ cao, tội phạm và tệ nạn ma túy; tội phạm, vi phạm pháp luật về buôn bán hàng cấm, hàng giả, kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gian lận thương mại...