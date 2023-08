Công an TP.HCM bố trí nhiều lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

(PLO)- Công an TP.HCM tổ chức Lễ Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an Thành phố kiện toàn tổ chức bộ máy của Công an TP.HCM…

Ngày 31-8, Công an TP.HCM tổ chức buổi Lễ Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an Thành phố kiện toàn tổ chức bộ máy của Công an TP.HCM tinh, gọn, mạnh và Quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Phòng Phòng Tổ chức cán bộ (PX01) thông qua các Quyết định có liên quan đến công tác cán bộ và các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an Thành phố đã trao các Quyết định cho thủ trưởng các đơn vị. Cụ thể là Quyết định của Công an TPHCM về triển khai bộ máy Phòng Tham mưu; Quyết định triển khai bộ máy Phòng Tổ chức cán bộ; bộ máy Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng; bộ máy Phòng Cảnh sát điều tra; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát kinh tế; Phòng Cảnh sát giao thông… Bên cạnh đó là Quyết định của Giám đốc Công an TP.HCM triển khai tổ chức bộ máy của công an các quận, huyện, TP Thủ Đức. Tại buổi lễ cũng công bố các quyết định của Giám đốc Công an TP.HCM về công tác cán bộ gồm: quyết định bố trí lãnh đạo Phòng Tham mưu gồm bảy người; quyết định của Phòng Tổ chức cán bộ (mới) gồm 7 người; quyết định bố trí các lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế (mới) gồm năm người; quyết định bố trí lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (mới) gồm sáu người. Cùng với đó là quyết định điều động một số lãnh đạo chỉ huy trong một số phòng, ban nghiệp vụ Công an TP.HCM. Ngoài ra, Đảng ủy Công an TP.HCM cũng công bố các quyết định: sáp nhập Đảng bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Đảng bộ Phòng Tham mưu; sáp nhập Đảng bộ Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ vào Đảng bộ Phòng Tổ chức cán bộ; sáp nhập Đảng bộ Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường vào Đảng bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và đổi thành Đảng bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường. Quyết định sáp nhập Đảng bộ Phòng Cảnh sát đường thủy vào Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt và đổi tên thành Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông. Bên cạnh đó là quyết định giải thể Đảng bộ Phòng Tình báo. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Giám đốc Công an Thành phố nhấn mạnh, mỗi cá nhân lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ thuộc đơn vị sáp nhập, giải thể cần thấy rõ trách nhiệm và trọng trách to lớn của mình, nỗ lực quyết tâm, chủ động tích cực, khẩn trương thực hiện ngay chức năng, nhiệm vụ mới được giao. Đồng thời khẩn trương kiện toàn Cấp ủy, tổ chức đảng của các cấp sát nhập, giải thể trong Công an TP; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc; thường xuyên theo dõi, động viên, nắm bắt tư tưởng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh khi có các biểu hiện không đúng. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam chỉ đạo, sau buổi Lễ công bố Quyết định này, yêu cầu thủ trưởng, Chỉ huy của từng đơn vị; triển khai thực hiện ngay các chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an Thành phố; nhanh chóng bổ sung các nhóm nội dung mới vào chương trình công tác năm,… và sau buổi Lễ yêu cầu các đơn vị tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Giám đốc Công an Thành phố về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ tại đơn vị.