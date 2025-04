Đang diễn ra tổng hợp luyện các khối diễu binh 30-4 trên đường Lê Duẩn 18/04/2025 20:21

Từ 18 giờ, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ 38 khối lực lượng vũ trang Quân đội và Công an nhân dân có mặt tại đường Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM) chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Tham gia Tổng hợp luyện tối 18-4 có 38 khối, trong đó lực lượng quân đội, dân quân tự vệ 25 khối; công an 13 khối.

Các cán bộ, chiến sĩ tham gia hợp luyện được cơ động từ nhiều đơn vị đóng quân di chuyển về TP.HCM trong chiều 18-4. Chương trình hợp luyện diễu binh, diễu hành dự kiến triển khai từ 20 giờ đến 0 giờ giờ ngày 19-4.

Các quân nhân, chiến sĩ trước giờ diễn ra tổng hợp luyện.

Nữ chiến sĩ khối nữ dân quân miền Bắc tươi vui tại buổi tối tổng hợp luyện diễu binh.

Binh nhất Nguyễn Thị Thu Thủy (phải), khối nữ biệt động Sài Gòn, cùng đồng đội trước giờ tập luyện.

Chiến sĩ các khối tập luyện trước giờ tổng hợp luyện diễu binh 30-4 trên đường Lê Duẩn.

Chiến sĩ khối nữ quân nhạc.

Hàng ngàn người dân tập trung về trung tâm TP.HCM để xem tổng hợp luyện diễu binh 30-4.

Nhằm đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông phục vụ tổng hợp luyện diễu binh 30-4 trên tuyến đường Lê Duẩn, Phòng PC08 (Công an TP.HCM) tổ chức điều chỉnh, phân luồng trên nhiều tuyến đường gần Cầu Ba Sơn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đinh Tiên Hoàng, Tôn Đức Thắng, Mạc Đỉnh Chi, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa...

Các khối diễu binh, diễu hành sẽ tham gia các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt tại đường Lê Duẩn vào các buổi tối 18, 22 và 25-4. Chương trình tổng duyệt cấp Nhà nước và Lễ chính thức diễn ra vào sáng 27 và 30-4.

Lễ diễu binh, diễu hành cho kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính thức diễn ra vào 6 giờ 30 ngày 30-4-2025 với sự tham gia của hơn 13.000 người (48 khối).