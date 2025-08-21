Để các giá trị văn hóa thành động lực phát triển 21/08/2025 10:40

Ngày 28-8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành (28-8-1945 – 28-8-2025).

Ngày 28-8-1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên cáo thành lập Bộ Thông tin, Tuyên truyền, sau đổi tên là Bộ Tuyên truyền và Cổ động – tiền thân của Bộ VH-TT&DL ngày nay. Từ đó, ngày 28-8 trở thành Ngày truyền thống của ngành.

Trải qua 80 năm, ngành Văn hóa, Thể thao và Du Lịch ((VH-TT&DL) đã đồng hành cùng dân tộc, phụng sự đất nước, vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Trong hai cuộc kháng chiến, văn hóa, thông tin trở thành vũ khí tinh thần sắc bén, khơi dậy lòng yêu nước, hun đúc ý chí kiên cường.

Với phương châm “kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến”, nhiều văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà quay phim đã hòa mình vào thực tiễn chiến đấu, góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần để giành thắng lợi.

Bộ VH-T&DL tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa. Ảnh: TRẦN HUẤN.

Sau ngày đất nước thống nhất, văn hóa tiếp tục giữ vai trò nền tảng tinh thần, đi đầu trong hàn gắn vết thương chiến tranh, thúc đẩy đoàn kết, tạo động lực cho công cuộc đổi mới toàn diện.

Bước ngoặt năm 1986, khi Đảng khởi xướng công cuộc Đổi mới, văn hóa luôn tiên phong, định hướng dư luận, góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Trong suốt tiến trình phát triển, nhiều nghị quyết quan trọng của Đảng đã khẳng định vai trò của văn hóa. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII, 1998) nhấn mạnh xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nghị quyết số 23 (khóa X, 2008) xác định văn học, nghệ thuật là lĩnh vực đặc biệt tinh tế của văn hóa. Nghị quyết số 33 (khóa XI, 2014) nêu rõ: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ.

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn...”

Giai đoạn 2021-2026, ngành Văn hóa, Thể thao và Du Lịch đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng hành lang pháp lý được chú trọng; công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được triển khai mạnh mẽ với hàng trăm di tích được xếp hạng, nhiều di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh.

Thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả tại các đấu trường quốc tế, phong trào rèn luyện thân thể phát triển sâu rộng. Du lịch trở thành điểm sáng, phục hồi mạnh sau đại dịch, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế.

Với những đóng góp to lớn, ngành VH-TT&DL đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh cùng hàng ngàn danh hiệu dành cho tập thể, cá nhân.

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển, khẳng định vai trò văn hóa, thể thao và du lịch là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển bền vững của đất nước.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới là tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật của ngành, phát hiện kịp thời các "điểm nghẽn", "nút thắt" cản trở sự phát triển và các khoảng trống pháp lý của ngành để tham mưu trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung theo hướng kiến tạo, khơi thông nguồn lực, chuyển hóa các giá trị tài sản văn hóa thành nguồn lực, động lực cho sự phát triển...