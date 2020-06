Sức ép lớn từ các chuyến bay đưa người Việt về nước

Hơn 300 công dân Việt Nam từ Anh về nước an toàn Bộ Ngoại giao VN cho hay trong hai ngày 3 và 4-6, VN và Anh tổ chức chuyến bay đưa hơn 300 công dân VN về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay bao gồm nhiều trẻ em; sinh viên đã hoàn thành khóa học, hết hạn visa, gặp khó khăn về chỗ ở do trường học và ký túc xá đóng cửa; người cao tuổi, người bị bệnh hiểm nghèo, có tiểu sử bệnh lý nền; người đi du lịch, công tác ngắn hạn bị kẹt lại...

Đại sứ cùng các cán bộ trực tiếp tham gia hỗ trợ chuyến bay đã có mặt tại sân bay. Chuyến bay được đảm bảo chặt chẽ về an ninh, an toàn, các quy định về phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh dịch tễ. Sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), những người trên chuyến bay đều được kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo quy định. Trên cơ sở nguyện vọng của công dân, năng lực cách ly tại các địa phương trong nước và diễn biến của dịch bệnh, Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT, các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện VN ở nước ngoài và các hãng hàng không của VN sẽ tiếp tục triển khai các chuyến bay thương mại đưa công dân về nước theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. V.THỊNH