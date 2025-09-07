Điểm nóng tố tụng 7-9: Bộ Công an đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs; Bàn về vụ ồn ào tại lễ tang NSƯT Ngọc Trinh 07/09/2025 07:00

(PLO)- Điểm nóng tố tụng 7-9: Bộ Công an đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs tội lừa dối khách hàng; Từ vụ ồn ào tại lễ tang NSƯT Ngọc Trinh: Khoảng trống pháp lý và đạo đức; Vụ cháy quán karaoke An Phú: VKS đề nghị giảm nhẹ cho nữ cán bộ kêu oan; Án mạng từ việc mời rượu mà không uống; Công an TP.HCM tiếp tục đề nghị truy tố cựu giám đốc Công ty Tân Tân…

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự, đồng thời đề nghị truy tố 5 bị can thuộc nhóm Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Các bị can gồm: Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật), Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch HĐQT), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021), bị đề nghị truy tố về tội “lừa dối khách hàng” theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan điều tra cũng thông báo cho các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được biết để thực hiện quyền lợi hợp pháp theo quy định.