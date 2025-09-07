Điểm nóng tố tụng 7-9: Bộ Công an đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs; Bàn về vụ ồn ào tại lễ tang NSƯT Ngọc Trinh

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự, đồng thời đề nghị truy tố 5 bị can thuộc nhóm Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.
Các bị can gồm: Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật), Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch HĐQT), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021), bị đề nghị truy tố về tội “lừa dối khách hàng” theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015.
Cơ quan điều tra cũng thông báo cho các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được biết để thực hiện quyền lợi hợp pháp theo quy định.