Điểm tin ANTT: Cảnh báo của Công an TP.HCM liên quan đến MV ‘Anh em trước sau như một’; Nỗi đau từ vụ cướp giật điện thoại người khuyết tật ở Tây Ninh

Ngày 24-9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM cảnh báo về các thủ đoạn quảng cáo cờ bạc trá hình đang lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có việc lợi dụng hình ảnh nghệ sĩ để lôi kéo người chơi. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tham gia, không tiếp tay cho tệ nạn cờ bạc trực tuyến; đồng thời cần cảnh giác, chủ động chia sẻ thông tin để người thân, bạn bè phòng ngừa. Công an TP.HCM cũng đã mời ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, diễn viên Đại An, Lâm Chấn Huy cùng một số ca sĩ làm việc sau khi MV ‘Anh em trước sau như một’ vướng nghi vấn gắn logo liên quan website cá độ.