Điểm tin ANTT: Cảnh báo của Công an TP.HCM liên quan đến MV ‘Anh em trước sau như một’; Nỗi đau từ vụ cướp giật điện thoại người khuyết tật ở Tây Ninh 26/09/2025 19:35

(PLO)- Bản tin cập nhật các thông tin ANTT đáng chú ý trong tuần: Công an TP.HCM cảnh báo sau khi MV 'Anh em trước sau như một' dính nghi vấn quảng cáo cá độ; Nỗi đau từ vụ cướp giật điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh; Tài xế tử vong nghi do đột quỵ, xe bồn bị mất lái tông vào nhiều xe

