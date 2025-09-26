Video Tin Tức

Điểm tin ANTT: Cảnh báo của Công an TP.HCM liên quan đến MV ‘Anh em trước sau như một’; Nỗi đau từ vụ cướp giật điện thoại người khuyết tật ở Tây Ninh

(PLO)- Bản tin cập nhật các thông tin ANTT đáng chú ý trong tuần: Công an TP.HCM cảnh báo sau khi MV 'Anh em trước sau như một' dính nghi vấn quảng cáo cá độ; Nỗi đau từ vụ cướp giật điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh; Tài xế tử vong nghi do đột quỵ, xe bồn bị mất lái tông vào nhiều xe
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM cảnh báo về các thủ đoạn quảng cáo cờ bạc trá hình đang lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có việc lợi dụng hình ảnh nghệ sĩ để lôi kéo người chơi. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tham gia, không tiếp tay cho tệ nạn cờ bạc trực tuyến; đồng thời cần cảnh giác, chủ động chia sẻ thông tin để người thân, bạn bè phòng ngừa. Công an TP.HCM cũng đã mời ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, diễn viên Đại An, Lâm Chấn Huy cùng một số ca sĩ làm việc sau khi MV ‘Anh em trước sau như một’ vướng nghi vấn gắn logo liên quan website cá độ.

Ê KÍP BẢN TIN
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News

từ khóa

#Điểm tin ANTT #MV ‘Anh em trước sau như một’ #nghi vấn quảng cáo cá độ #cá độ bóng đá #Ưng Hoàng Phúc #giật điện thoại #giật điện thoại của phụ nữ khuyết tật #Tây Ninh #tài xế xe bồn tử vong #tài xế bị đột quỵ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm