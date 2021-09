Ngày 13-9, Ban quản lý (BQL) dự án 7 cho biết hiện tiến độ dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2017-2020 cơ bản đảm bảo tiến độ được giao.



Đề nghị sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng

BQL dự án 7 đề nghị UBND các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu bởi các vị trí vướng mắc này đang kéo dài thực hiện hợp đồng.

Về phía Tiền Giang, hiện còn vướng mặt bằng bốn hộ. Các hộ này thuộc phạm vi xử lý nền đất yếu là đường gank của gói thầu XL.01. BQL dự án 7 cho biết đã bám sát, phối hợp với địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng của hộ dân còn tồn tại và dự kiến thi công trong tháng 7 và tháng 8-2021 nhưng do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên chưa triển khai.

Hiện hai địa phương cơ bản đã hoàn thành công tác tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, tuy nhiên công tác di dời đường dây cao thế còn chậm.



Công trường thi công dự án cầu Mỹ Thuận 2. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Đối với đoạn tuyến Km105+015,52 - Km105+090,51 (75 m) thuộc gói thầu XL.02, theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt, đoạn tuyến thiết kế xử lý đất yếu bằng bấc thấm với thời gian gia tải chờ lún khoảng 10 tháng. Đoạn tuyến này nằm dưới đường dây điện 500 kV với khoảng cách từ cao độ thi công đến dây điện là 15,9 m, không đảm bảo khoảng cách an toàn về điện trong quá trình thi công.

Do vậy, BQL dự án 7 đã trình Bộ GTVT xem xét, chấp thuận giải pháp điều chỉnh giải pháp xử lý nền đất yếu sang sàn giảm tải với cọc ống dự ứng lực D400, kinh phí phát sinh khoảng 12 tỉ đồng.

Nguy cơ chậm giải ngân 112 tỉ đồng

Theo BQL dự án 7, công tác phòng chống dịch trên phạm vi toàn dự án đến nay được đảm bảo, chưa xuất hiện ca lây nhiễm. Tuy nhiên, với tình hình dịch lan rộng phức tạp, nguy cơ nhiễm bệnh rất cao có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dự án. Trường hợp xuất hiện ca nhiễm, khả năng phải dừng thi công toàn bộ công trường.

Đặc biệt từ ngày 23-8, khi TP.HCM siết chặt công tác quản lý dân cư, chỉ các trường hợp có giấy đi đường do Công an TP.HCM cấp mới được phép ra đường nên đã ảnh hưởng công tác giải ngân, thanh toán của dự án. Các nhà thầu không thể thực hiện việc phát chuyển hồ sơ nghiệm thu thanh toán tháng 8-2021 do các đơn vị vận chuyển không hoạt động, các cán bộ thanh toán không thể ra đường, nguy cơ chậm giải ngân 112 tỉ đồng.

Để tháo gỡ khó khăn, tránh ảnh hưởng đến nguồn tài chính của các nhà thầu và đảm bảo tiến độ thi công dự án, BQL dự án 7 đã có kiến nghị gửi Bộ GTVT. Theo đó, kiến nghị Bộ GTVT đề nghị UBND TP.HCM hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, tạo luồng ưu tiên xanh cho các cán bộ thực hiện công tác thanh toán, giao gửi hồ sơ, các thợ sửa máy… và các xe vận chuyển vật liệu xây dựng được phép lưu thông qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Các đơn vị này cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Trường hợp các địa phương tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau ngày 15-9 thì BQL dự án 7 kiến nghị Bộ GTVT đề nghị các tỉnh, thành phía Nam tạo điều kiện cấp mã QR cho các xe cơ giới vận chuyển thiết bị, vật liệu xây dựng. Đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụ giải ngân, sẽ được phép lưu thông qua trạm kiểm soát với giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 và có giá trị trong bảy ngày để đảm bảo tiến độ thi công dự án.