Dân Thanh Đa lo lắng sạt lở mùa mưa

Nhiều gói thầu thi công dở dang Ông Lương Minh Phúc cho hay ba dự án đang được triển khai thi công gồm: Dự án chống sạt lở đoạn 2 (sông Sài Gòn - khu vực khách sạn Sài Gòn Domine), tổng chiều dài 2.797 m, khởi công tháng 8-2014, trị giá gần 77 tỉ đồng. Sau một năm thi công đã hoàn thành 95% phần thảm đá dưới nước rồi ngưng do vướng mặt bằng. Trong đoạn 2 có gói thầu xây lắp thân kè và đỉnh kè, khởi công tháng 6-2018, giá trị gần 205 tỉ đồng, tiến độ thực hiện theo hợp đồng là chín tháng, tuy nhiên mới đạt 26% rồi ngưng thi công cũng do vướng mặt bằng. Đoạn 3 (Bình Quới, Cây Bàng, Rạch Chùa) có chiều dài hơn 3.241 m, đang ngưng trệ cũng không ngoài lý do vướng mặt bằng. Đoạn 4 (sông Sài Gòn - khu vực biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La San Mai Thôn) có chiều dài 2.772 m, chia thành hai gói thầu: Gói thứ nhất (công trình phần dưới nước) có giá trị hơn 104 tỉ đồng. Khởi công từ tháng 8-2014 đến tháng 8-2015, khối lượng thi công đạt 93% và đã ngừng thi công do vướng công tác đền bù GPMB; gói thầu thứ hai (công trình phần trên cạn) có giá trị gần 177 tỉ đồng, khởi công tháng 9-2018, khối lượng thi công gói thầu này mới đạt được 12%.