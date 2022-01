UBND tỉnh Quảng Bình có văn bản kiến nghị Chính phủ đầu tư mở rộng cầu Gianh và cầu Quán Hàu trên quốc lộ 1A bằng vốn vốn từ gói phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, trả lời địa phương, Bộ GTVT cho biết gói kích cầu, phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19 chỉ ưu tiên phát triển hệ thống đường bộ cao tốc.

Theo Bộ GTVT, phương án đầu tư dự án mở rộng một số cầu, hầm trên quốc lộ 1A đang được cơ quan này nghiên cứu, dự kiến sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Hàn Quốc. Cho đến nay, Bộ đã trao đổi và nhận được sự quan tâm tài trợ về vấn đề này.





Cầu Gianh hiện nay như nút thắt cổ chai trên quốc lộ 1A. Ảnh: Báo Quảng Bình

Cạnh đó, Bộ GTVT đã hoàn thiện và gửi đề xuất dự án tới Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp báo cáo Thủ tướng phê duyệt. Khi được thông qua, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, cơ quan có liên quan triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thương thảo, ký kết hiệp định tài trợ vốn.

“Nếu thuận tiện, việc nâng cấp công trình cầu Gianh và cầu Quán Hàu thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình có thể khởi công dự án vào cuối năm 2023” - Bộ GTVT thông tin.

Cầu Gianh bắc qua sông Gianh, cầu Quán Hàu bắc qua sông Nhật Lệ, đều nằm trên địa phận tỉnh Quảng Bình xây dựng đã lâu, với quy mô 2 làn xe, không đồng bộ với toàn tuyến quốc lộ 1, đã được nâng cấp, mở rộng từ 2 làn lên 4 làn xe từ nhiều năm nay.

Bộ GTVT "thúc" thông qua đề xuất mở rộng cầu, hầm trên quốc lộ 1A Bộ GTVT vừa đề xuất mở rộng một số cầu, hầm trên quốc lộ 1A, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.223 tỉ đồng, gồm vốn vay ODA của Hàn Quốc khoảng 1.839 tỉ đồng và vốn đối ứng trong nước 384 tỉ đồng Các dự án được đề xuất đầu tư gồm: Cầu Xương Giang bắc qua sông Thương (tỉnh Bắc Giang); cầu Như Nguyệt bắc qua sông Cầu (tỉnh Bắc Ninh); cầu Gianh bắc qua sông Gianh (tỉnh Quảng Bình); cầu Quán Hàu bắc qua sông Nhật Lệ (tỉnh Quảng Bình); hầm Đèo Ngang kết nối Hà Tĩnh và Quảng Bình. Ngày 5-1, Bộ GTVT vừa có văn bản “thúc” Bộ Tài chính sớm trình Thủ tướng đề xuất trên.