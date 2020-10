Bến Tre: Chỉ cho phép 1 cần cạp hoạt động trong mỏ cát

UBND tỉnh Bến Tre đã có quyết định cấp phép hoạt động khai thác mỏ cát Cẩm Sơn trên sông Cổ Chiên (xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam) cho công ty TNHH Xây dựng-Dịch vụ-Thương mại-Vận tải Trung Hiếu Phát (đơn vị trúng đấu giá).

Theo đó, diện tích khu vực khai thác được cấp phép mỏ cát Cẩm Sơn là 70,2 ha, trữ lượng khai thác 510.000 m3. Phương tiện khai thác bằng cần cạp, số lượng 1 cần/xáng cạp hoạt động trong vùng mỏ; công suất khai thác 180.000 m3/năm; thời hại khai thác 2 năm; thời gian khai thác từ 7 -17 giờ, không được khai thác ban đêm.



Hoạt động khai thác cát trên sông. Ảnh: Đ.Hà

Ngoài các thủ tục cần thiết, đơn vị trúng đấu giá buộc phải lắp đặt camera giám sát hành trình di chuyển của phương tiện, thiết bị sử dụng để khai thác, vận chuyển cát…. Các dữ liệu này sẽ được truyền về cơ quan chức năng quản lý để tiện việc theo dõi giám sát hoạt động khai thác cát tại vùng mỏ.

Trước đó, từ tháng 8 đến tháng 12-2019, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre tổ chức đấu giá quyền khai thác đối với 5 khu vực mỏ cát.

Kết quả, công ty TNHH Xây dựng-Dịch vụ-Thương mại-Vận tải Trung Hiếu Phát trúng đấu giá mỏ cát Cẩm Sơn với mức trúng đấu giá 5,5 tỉ đồng.

Công ty TNHH Thương mại Tùng Bách Việt trúng đấu giá mỏ cát An Hòa Tây (xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri) có trữ lượng 1,5 triệu m3 với mức trúng đấu giá 17,5 tỉ đồng.

Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Hiệp Hương trúng đấu giá mỏ cát Quới Sơn (thuộc xã Qưới Sơn, huyện Châu Thành) có trữ lượng khoảng 1,1 triệu m3 với mức trúng đấu giá trên 22,4 tỉ đồng.



Các thiết bị khai thác cát trong vùng mỏ cát được cấp phép ở Bến Tre buộc phải lắp camera hành trình. Ảnh: Đ.Hà

Công ty TNHH Sơn Ninh trúng đấu giá mỏ An Đức - An Hòa Tây (huyện Ba Tri) có trữ lượng 1,5 triệu m3, với mức trúng đấu giá 220 tỉ đồng và Công ty Cổ phần Vận tải biển Đà Nẵng trúng đấu giá mỏ cát An Hiệp- An Ngãi Tây (huyện Ba Tri) có trữ lượng 1,5 triệu m3, đấu giá trúng trên 121 tỉ đồng.

Ông Bùi Minh Tuấn – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bến Tre cho biết, ngoài mỏ cát Cẩm Sơn đã được cấp quyền khai thác, Sở TN&MT tỉnh cũng đã đề xuất hủy kết quả đấu giá mỏ cát Qưới Sơn (xã Qưới Sơn, huyện Châu Thành) đối với đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Hiệp Hương.

Lý do đề xuất hủy kết quả đấu giá là do đơn vị này đã trễ hạn nộp tiền trúng giá khai thác mỏ cát (quá 12 tháng) dù Sở TN&MT đã nhiều lần ra văn bản nhắc nhở. “Sắp tới mỏ cát Qưới Sơn sẽ được lập kế hoạch đấu giá lại theo quy định”- ông Tuấn nói.

Theo Sở TN&MT tỉnh, trong 3 mỏ cát còn lại, mỏ cát An Hòa Tây đang được đánh giá tác động môi trường, chuẩn bị khai thác. Mỏ cát An Đức - An Hòa Tây (huyện Ba Tri) do công ty Công ty TNHH Sơn Ninh trúng đấu giá 220 tỉ đồng và mỏ cát An Hiệp-An Ngãi Tây (huyện Ba Tri) do Công ty Cổ phần Vận tải biển Đà Nẵng trúng đấu giá trên 121 tỉ đồng. Đây là 2 mỏ cát có kết quả trúng đấu giá rất cao.

“Đến nay 2 đơn vị này vẫn chưa đến làm thủ tục khai thác theo kết quả trúng đấu giá. Sở TN&MT tỉnh sẽ tiếp tục nhắc nhở 2 đơn vị này. Nếu quá 12 tháng các đơn vị không đến hoàn tất các thủ tục đóng phí khai thác theo kết quả đấu giá thì Sở sẽ đề xuất hủy kết quả đấu giá, đồng thời tổ chức đấu giá lại theo quy định”- ông Tuấn cho hay.