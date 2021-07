(PLO)- Can phạm Nguyễn Văn Dinh, một trong hai can phạm trốn khỏi nhà tạm giữ công an huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở quận 12, TP.HCM.