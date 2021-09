Thực hiện Công văn của Văn phòng Chính phủ về việc công tác phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn của UBND tỉnh Long An về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lao động tại chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và trong vận tải, logistic, cảng biển, Sở GTVT tỉnh Long An đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải (thủy, bộ) trên địa bàn tỉnh Long An thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, các đơn vị rà soát, lập danh sách (có xác nhận của đơn vị) tài xế vận chuyển người đến khu cách ly và vận chuyển người hoàn thành cách ly về địa phương.



Sở GTVT tỉnh Long An rà soát nhiều trường hợp ưu tiên tiêm vaccine. Ảnh: NGUYỄN TÂN.

Tài xế là tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch (tham gia công tác tại các tiểu ban thuộc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp).

Tài xế tham gia vận chuyển đưa, đón các đoàn y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên tham gia công tác phòng, chống dịch; Tài xế tham gia vận chuyển bệnh nhân.

Tài xế đón công dân của Long An từ các tỉnh về theo Kế hoạch của UBND tỉnh.