Tỉnh Hòa Bình đồng ý cho nhà đầu tư BOT thu phí có phù hợp?

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình cho ý kiến cụ thể về việc thống nhất hay không để nhà đầu tư triển khai thu phí tại km 17 + 100 đường Hòa Lạc – Hòa Bình khi nhà đầu tư đã cam kết chi trả kinh phí giải phóng mặt bằng cho bốn hộ dân.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị tỉnh này cho biết việc thống nhất cho nhà đầu tư triển khai thu phí trước và trả tiền sau 30 ngày kể từ ngày được thu phí là phù hợp hay chưa.



Chủ đầu tư dự án từng "dọa" đóng cửa đường. Ảnh: VIẾT LONG

“Nếu UBND tỉnh có ý kiến khác thì đề nghị làm rõ để Bộ GTVT chỉ đạo nhà đầu tư thực hiện”, Bộ GTVT nhấn mạnh.

Trước đó, Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình có văn bản đề nghị Bộ GTVT cho phép tạm dừng phục vụ các phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình kể từ 0 giờ ngày 15-4.

Lý do tạm dừng được nhà đầu tư đưa ra là tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình đã thông xe từ ngày 10-10-2018 nhưng chưa được Bộ GTVT cho phép thu phí. Hiện các phương tiện đường bộ chủ yếu tham gia lưu thông trên tuyến đường này khiến doanh thu trạm thu phí đặt tại Km 42+730, quốc lộ 6 bị sụt giảm. Hơn nữa, doanh thu thu phí của trạm cũng đang bị thấp so với phương án tài chính do thực hiện chính sách miễn giảm giá vé.

Tuy nhiên, trong văn bản trả lời nhà đầu tư, Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm thực hiện công tác bảo trì công trình dự án trong quá trình khai thác theo hợp đồng dự án đã ký kết giữa Bộ GTVT với liên danh nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án. Không tự ý dừng phục vụ phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình trong quá trình bảo trì công trình dự án khi chưa được Bộ GTVT chấp thuận.

Bộ GTVT cũng yêu cầu nhà đầu tư dự án này chưa chuyển tiền cho UBND tỉnh Hòa Bình để chi trả kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng cho một số hộ dân trong quá trình triển khai dự án.

Sau đó, nhà đầu tư có văn bản gửi UBND tỉnh Hòa Bình cam kết chuyển kinh phí giải phóng mặt bằng (sau 30 ngày được Bộ GTVT cho phép thu phí) cho bốn hộ dân theo quyết định của tỉnh.

Sau đó, UBND tỉnh Hòa Bình có văn bản ủng hộ việc thu phí và đề nghị công ty phải thực hiện cam kết.