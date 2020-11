TP.HCM: Dự án cải thiện môi trường nước làm hư hỏng mặt đường

Sở GTVT TP.HCM cho biết: Theo phản ảnh của Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ TP về tình hình thi công gói thầu F2 thuộc dự án cải thiện môi trường nước TP, giai đoạn 2 trên tuyến đường Mễ Cốc, đường Phú Định (quận 8) thì đơn vị thi công chưa tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

Cụ thể, đơn vị thi công thường xuyên để xảy ra tình trạng xe bánh xích di chuyển trong quá trình thi công, gây hỏng mặt đường; bố trí rào chắn không đúng quy định không đảm bảo an toàn, khu vực thi công có nhiều bùn đất rơi vãi, chảy tràn trên mặt đường; đóng cừ trong phạm vi công trình gây nứt mặt đường phía bên ngoài rào chắn; không bố trí người điều tiết giao thông; thường xuyên bị ngập nước khi xảy ra triều cường và trời mưa... Các bất cập nêu trên dẫn đến tình trạng mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến việc lưu thông và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Dù các bất cập này đã được Sở GTVT phát hiện, có công văn chấn chỉnh nhưng đến nay đơn vị thi công vẫn để tiếp diễn tình trạng nêu trên.

Do đó, Sở GTVT đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông kiểm tra, rà soát và chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc, tuân thủ quy định về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường bộ đang khai thác trong quá trình thi công. Đồng thời, sớm sửa chữa những hư hỏng mặt đường do việc thi công gây ra, bố trí người điều tiết giao thông theo đúng phương án tổ chức giao thông đã được Sở GTVT thông qua; tập kết vật tư thiết bị đúng nơi được cho phép; vệ sinh sạch sẽ khu vực công trường sau khi thi công; bố trí đầy đủ biển báo, thông tin công trường... trên tuyến đường Mễ Cốc và đường Phú Định.

Việc khắc phục các bất cập nêu trên phải được hoàn thành trước ngày 15-11. Sau thời hạn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông chưa khắc phục, Sở GTVT sẽ từ chối cấp phép thi công đối với các gói thầu thuộc dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM – giai đoạn 2.

Sở GTVT giao nhiệm vụ cho Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ theo dõi việc khắc phục các bất cập trong quá trình thi công trên đường Mễ Cốc, đường Phú Định, quận 8 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông theo đúng thời gian.

Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị thi công chưa khắc phục, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ được phép từ chối tiếp nhận hồ sơ đề xuất cấp phép thi công đối với các gói thầu thuộc dự án này cho đến khi khắc phục hoàn toàn các bất cập.

Đồng thời đơn vị này cũng thường xuyên thông tin (bằng văn bản) đến Thanh tra Sở GTVT để đề nghị thực hiện việc xử phạt đơn vị thi công không thực hiện đúng theo phương án tổ chức giao thông... gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công gói thầu này.