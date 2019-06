Vì sao chưa thể xử lý các sai phạm của Alibaba

Có biểu hiện lừa dối khách hàng Tại cuộc họp báo hồi giữa tháng 3-2019, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh cho biết hiện cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tiếp tục xử lý sai phạm của Công ty Alibaba. Còn đại diện phía Công an tỉnh Đồng Nai cho hay: Đến thời điểm này Công an tỉnh chưa nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của người dân về việc mua bán đất nền của Alibaba tại Đồng Nai. “Tuy nhiên, công ty tự nhận là chủ đầu tư rồi lập bản vẽ, ghi quảng cáo, tờ rơi cam kết 100% cho khách hàng có sổ đỏ là sai quy định, có biểu hiện vi phạm Luật Đất đai, có biểu hiện lừa khách hàng” - đại diện Công an tỉnh Đồng Nai nói. V.HỘI