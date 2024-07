Đồng loạt kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 01/07/2024 17:15

(PLO)- Lãnh đạo Bộ Công an tỏa đi các địa phương vào ngày Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực, với mong muốn tạo bước chuyển mới về chất lượng hoạt động của công an cấp xã.

Hôm nay, 1-7, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực. Cả nước đã đồng loạt ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Theo luật này, cơ sở là thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc ở nông thôn hoặc tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu ở đô thị. Còn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là tổ bảo vệ ANTT được bố trí ở từng đơn vị cơ sở, do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ công an cấp xã giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tiếp tục phát huy truyền thống

Nghệ An nằm trong số 12 tỉnh, thành phố được Bộ Công an tổ chức điểm ra mắt lực lượng bảo vệ ANTT. Ngoài lễ ra mắt cấp tỉnh tổ chức ở thành phố Vinh, trong sáng nay, 20 huyện, thị xã còn lại của Nghệ An cũng đồng loạt tổ chức lễ ra mắt các tổ bảo vệ ANTT.

Thượng tướng Lương Tam Quang phát biểu trong lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại tỉnh Nghệ An.Ảnh Báo Nghệ An

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT. Ông yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp về ANTT nổi lên ngay từ địa bàn cơ sở.

Muốn vậy thì phải quán triệt thực hiện tốt phương châm lấy cơ sở làm trung tâm, xây dựng xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố thành pháo đài vững chắc cho công tác đảm bảo ANTT, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh: Báo Nghệ An

Với việc Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực thì Công an tỉnh cần thường xuyên quan tâm hướng dẫn, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho các tổ bảo vệ ANTT, xem đây là lực lượng đồng hành, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Lễ ra mắt đã tạo ra luồng sinh khí mới

Tại tỉnh Lào Cai, Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ đã dự lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại huyện Bát Xát.

Ông cho biết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở ra đời nhằm phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng công an xã bán chuyên trách, các tổ bảo vệ dân phố, dân phòng trước đây, thực sự trở thành cánh tay nối dài của công an cấp xã.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp của Lào Cai cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao hơn nữa, quyết liệt hơn nữa đối với công tác tuyên truyền vận động.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh CA

Cần quan tâm, tạo điều kiện tối đa trong phạm vi có thể để giúp cho lực lượng này xác định rõ hơn về nhiệm vụ và trách nhiệm được giao, yên tâm công tác. Bố trí nơi làm việc, địa bàn và phạm vi hoạt động, cơ chế phối hợp và quyền năng pháp lý phù hợp; quy định về cơ chế chính sách hợp lý; đảm bảo chế độ khen thưởng, kỷ luật kịp thời, công khai, công bằng.