Đồng Nai: Không chấp nhận việc can thiệp để bỏ qua lỗi vi phạm giao thông 18/09/2025 16:19

(PLO)- Những người vi phạm nồng độ cồn sẽ bị xử lý nghiêm và tuyệt đối không bao che khuyết điểm cán bộ vi phạm.

Trong bối cảnh tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức vừa ban hành văn bản gửi tất cả các đơn vị sở, ngành, UBND xã phường trên địa bàn tỉnh về việc chấn chỉnh nghiêm túc tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2025, Đồng Nai ghi nhận 579 vụ tai nạn giao thông, làm chết 426 người, bị thương 227 người. Dù có giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng con số vẫn rất đáng báo động. Đặc biệt, có tới 6 vụ tai nạn liên quan đến cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện hơn 97.000 trường hợp vi phạm giao thông, với hơn 11.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

CSGT Đồng Nai đo nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông. Ảnh: CA.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, tổng hợp các trường hợp vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời đưa nội dung này vào tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm. Những người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm trong đơn vị mình quản lý. Tuyệt đối không bao che, giấu giếm khuyết điểm của cán bộ vi phạm.

Công an tỉnh tiếp tục thực hiện các kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chấp nhận việc can thiệp tác động để bỏ qua lỗi vi phạm. Nếu phát hiện người vi phạm là cán bộ, công chức thì phải báo cáo và xử lý.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra, xử lý các trường hợp quân nhân, công nhân quốc phòng vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt không để ảnh hưởng đến hình ảnh kỷ luật của lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai yêu cầu VKS và TAND tỉnh cần đẩy nhanh xử lý các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến cán bộ vi phạm nồng độ cồn, xử lý nghiêm hành vi chống đối hoặc cản trở thi hành nhiệm vụ.