Những điều quan trọng về tăng cường Chỉ thị 16 tại TP.HCM

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký ban hành văn bản khẩn số 2468/UBND-VX về việc tăng cường các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước tình hình hết sức cấp bách do chủng virus mới Delta diễn biến nhanh, mạnh, khó lường, để thực hiện bằng được mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân, ngăn chặn số ca nhiễm mới, hạn chế tối đa trường hợp tử vong, bảo vệ hệ thống y tế và khả năng điều trị, cứu chữa bệnh nhân, UBND TP.HCM yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn số 2279/UBND-VX ngày 8-7-2021 và các Công văn khác từ ngày 9-7-2021 đến nay.

Đồng thời, tăng cường thực hiện thêm một số biện pháp cụ thể sau: Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thực hiện triệt để phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phát tờ rơi hướng dẫn thực hiện giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện triệt để các quy định về giãn cách, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình; thực hiện nghiêm yêu cầu, quy định phòng chống dịch.

Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết để cấp cứu, mua thực phẩm thiết yếu tại những nơi cung cấp theo quy định và đi làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động theo quy định. Tăng cường kiểm soát các khu phong tỏa, khu cách ly.

Thời gian áp dụng đến hết ngày 1-8.

- Đối với các khu phong tỏa:

+ Trên cơ sở đánh giá vị trí, số dân, số ca nhiễm và các yếu tố nguy cơ dịch tễ, ảnh hưởng đến sự lây nhiễm dịch bệnh, các địa phương xác định phạm vi phong tỏa phù hợp, không gây khó khăn, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân.

+ Thực hiện triệt để “người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình”, tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với các hộ gia đình xung quanh. Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi có yêu cầu cấp cứu y tế. Chính quyền tổ chức mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà hoặc các hình thức “đi chợ hộ”.

+ Thành lập Tổ Công tác quản lý tại các khu phong tỏa, trong đó có sự tham gia của lực lượng Công an, Quân sự, Thanh niên Xung phong, các đoàn thể và nhất là Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng để tăng cường quản lý, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện của các hộ gia đình trong khu vực phong toả.

+ Các lực lượng công an, quân đội thường xuyên tuần tra để giám sát việc thực hiện; nhất là các khu nhà trong các hẻm nhỏ, chằng chịt, đông người, mật độ dân số cao thì phải thực hiện triệt để yêu cầu giãn cách giữa cá nhân với cá nhân.

+ Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trợ giúp lương thực, thực phẩm cho người dân tại các khu vực này đề nghị liên hệ chính quyền địa phương để có biện pháp đưa đến từng hộ dân, không để người dân tự ra ngoài nhận trực tiếp. Giao Lực lượng thanh niên xung phong Thành phố và tình nguyện viên của Thành Đoàn phân công lực lượng phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ điều phối, cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân tại các khu phong toả, cách ly đảm bảo đưa đến từng hộ dân.

+ Tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; nơi nào vẫn để tiếp diễn tình trạng tụ tập, vi phạm giãn cách dẫn đến lây nhiễm thì sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương nơi đó.

- Đối với các khu cách ly: người đang thực hiện cách ly phải tuyệt đối chấp hành quy định, không được ra khỏi phòng và không được tiếp xúc trực tiếp với người khác (trừ trường hợp cấp cứu y tế).

- Giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà đối với các ca F0, F1:

Giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại nhà nghiêm túc theo hướng dẫn của ngành y tế, tuyệt đối không ra khỏi nhà (trừ trường hợp cấp cứu y tế); lương thực, thực phẩm thiết yếu sẽ được chính quyền hỗ trợ, cung cấp tận nhà.

- Ngân hàng, chứng khoán bảo đảm hoạt động mức độ duy trì công suất để cung ứng kịp thời dịch vụ cần thiết, riêng đối với các chi nhánh hoặc phòng giao dịch, có thể tổ chức hoạt động luân phiên, bố trí nhân sự làm việc trực tiếp theo ca kíp, thực hiện nghiêm giãn cách; khuyến khích các đơn vị áp dụng phương thức “3 tại chỗ” để giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị.

- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết yếu: y tế (trừ các hoạt động thẩm mỹ thực hiện tại các cơ sở: bệnh viện, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa), dược phẩm, lương thực, thực phẩm, cung cấp suất ăn cho các bệnh viện, các khu cách ly, khu thu dung điều trị; cung cấp điện, nước, xăng dầu, gas, bưu chính, viễn thông, vệ sinh công cộng, duy tu các lĩnh vực giao thông đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị, vận chuyển hàng hóa thiết yếu; kho bạc nhà nước, dịch vụ tang lễ; các đơn vị đang phục vụ công tác hậu cần trong phòng, chống dịch; các cơ sở lưu trú (khách sạn) đang thực hiện hỗ trợ các đội ngũ y bác sĩ lưu trú và phục vụ cách ly cho các chuyên gia và một số dịch vụ thiết yếu khác do cấp có thẩm quyền quy định được hoạt động theo yêu cầu phục vụ và bảo đảm an toàn.

- Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hoá thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân và công tác phòng chống dịch bệnh; vận tải nguyên vật liệu, thành phẩm, thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu; các doanh nghiệp dịch vụ logistic; các doanh nghiệp sản xuất đã đăng ký và bảo đảm công tác an toàn, tuân thủ nghiêm nguyên tắc “3 tại chỗ” và “một cung đường, hai điểm đến”.

- Kiên quyết dừng ngay lập tức và xử phạt nghiêm đối với các trường hợp hoạt động không bảo đảm các yêu cầu công tác phòng, chống dịch.

- Các loại hình giao thông vận tải được phép lưu thông:

+ Vận chuyển hàng hóa đường thủy (hàng hải, đường thủy nội địa), bến phà, các bến thủy (Cần Giờ - Cần Giuộc, Cần Thạnh - Thạnh An, Thạnh An - Thiềng Liềng).

+ Giao thông đường bộ: xe công vụ, các loại phương tiện vận tải có mã (QR code) nhận diện được phép vận chuyển, vận tải vào, trên địa bàn thành phố hoặc lưu thông qua Thành phố, xe ô tô, mô tô của tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan nhà nước (công chức, viên chức), lực lượng vũ trang, phục vụ phòng, chống dịch và các mục đích công vụ; xe đưa rước người dân Thành phố về quê theo kế hoạch; xe đưa rước công nhân, chuyên gia đối với các doanh nghiệp đang thực hiện phương án “vừa cách ly, vừa sản xuất”; xe taxi (được Sở Giao thông vận tải cấp phép hoạt động) chở hàng thiết yếu cho siêu thị và chở người dân đi, đến bệnh viện, trung tâm y tế và trong trường hợp cần thiết; xe mô tô công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hoá thiết yếu (phải đảm bảo yêu cầu về phòng dịch - thực hiện 5K) được Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong thời gian giãn cách; xe vận chuyển (được cấp phép hoạt động hoặc có giấy vận chuyển của Bộ Tư lệnh Thành phố, Sở Y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế): (1) đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế, người phục vụ phòng chống dịch, (2) người dân kết thúc thời gian cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung, (3) người bệnh COVID-19, (4) người xuất viện từ các khu bệnh viện điều trị COVID-19 về nơi cư trú.

- Các chợ truyền thống được phép hoạt động theo mô hình mới, có quy mô giảm còn khoảng 30%, chỉ cho phép kinh doanh lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu được hoạt động; có quy định nghiêm ngặt và kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm không gian mở, thoáng có màng ngăn giữa người mua và bán, niêm yết giá và khuyến khích bán hàng vào túi sẵn, thực hiện nghiêm giãn cách; các hộ kinh doanh hoạt động luân phiên theo ngày chẵn - lẻ để giảm tối đa lượng người tương tác.

- Các công trình xây dựng, giao thông thật sự cấp bách: chỉ cho phép triển khai thi công đối với các công trình đáp ứng yêu cầu “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường - 2 địa điểm”. Chủ đầu tư (nhà đầu tư) chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại các công trình triển khai thi công.

- Về công tác xét nghiệm:

+ Tiếp tục tổ chức việc lấy mẫu xét nghiệm đúng trọng tâm, trọng điểm để mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ; phát huy thế mạnh của xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Đồng thời, đẩy mạnh việc tiếp nhận thông tin tại từng khu phố, ấp và đáp ứng kịp thời xét nghiệm tại nhà cho người có triệu chứng, người có yếu tố dịch tễ (kể cả trong khu vực phong tỏa, khu vực nguy cơ hay khu vực cộng đồng ít nguy cơ…).

+ Kết hợp việc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và cách ly tại nhà đối với người chờ kết quả khẳng định của xét nghiệm PCR.

+ Khẩn trương hoàn thiện công tác nhập liệu để phục vụ cho việc phân tích, dự báo và đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình diễn biến của dịch; triển khai trả kết quả xét nghiệm qua tin nhắn điện thoại và ứng dụng y tế trên điện thoại thông minh.

- Về công tác điều trị:

+ Nâng cao năng lực điều trị, hệ thống trang thiết bị, nhân lực để đảm bảo luôn làm chủ trong mọi tình huống; trong đó chú trọng huy động đội ngũ y bác sỹ về hưu, lương y, hệ thống y tế tư nhân tham gia phòng chống dịch.

+ Chủ động rà soát và bảo đảm nhân lực; danh mục và cơ số trang thiết bị, vật tư tiêu hao, oxy y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân, thuốc thiết yếu; thiết bị, kít xét nghiệm và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm sẵn sàng đáp ứng khi diễn biến dịch gia tăng.

+ Thực hiện giảm tải cho hệ thống y tế, thực hiện phân tầng điều trị theo hệ thống 5 tầng, trong đó tăng cường điều trị về quản lý, theo dõi tại nhà; khẩn trương triển khai thực hiện cách ly theo dõi, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại nhà đối với F0, F1 theo quy định của ngành y tế với mục tiêu không để lây nhiễm tại cộng đồng và quan tâm, động viên để người bệnh có tâm lý tốt nhất và sớm hồi phục sức khỏe.

+ Thực hiện tốt công tác theo dõi các F0 tại tầng 1, tầng 2 theo hệ thống 5 tầng điều trị và kịp thời xử lý ngay khi người bệnh có dấu hiệu chuyển nặng; trong đó chú trọng việc hướng dẫn cho người bệnh có thể cùng với nhân viên y tế tự theo dõi sức khỏe bản thân, giúp giảm tải hệ thống y tế.

+ Nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm cấp cứu 115 trong công tác điều phối và vận chuyển bệnh nhân kịp thời, giảm tử vong.

- Về công tác tổ chức tiêm vaccine:

+ Tập trung thực hiện Kế hoạch tiêm vaccine đợt 5 đảm bảo an toàn, công bằng, minh bạch, trong đó ưu tiên cho người cao tuổi (trên 65 tuổi) và người có bệnh nền; trong đó mục tiêu là tiêm an toàn, không chạy theo tiến độ, thực hiện đúng tinh thần giãn cách.

+ Đẩy nhanh công tác đàm phán và mua vaccine, phấn đấu đến quý 1 năm 2022 có 2/3 dân số Thành phố được tiêm chủng.

- Giao Sở Công Thương:

+ Chỉ đạo các hệ thống phân phối, doanh nghiệp bình ổn thị trường tiếp tục gia tăng năng lực dự trữ và bán hàng, đảm bảo nguồn cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân trên địa bàn Thành phố; đồng thời, tiếp tục phát huy các kênh bổ trợ bán hàng và các kênh mua sắm trực tuyến thông qua các sàn thương mại điện tử lớn nhằm gia tăng các điểm cung ứng hàng hóa cho người dân.

+ Tổ chức thực hiện Phương án cung ứng hàng hóa phù hợp trên cơ sở tình hình, diễn biến dịch bệnh hiện nay; hỗ trợ nguồn hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu cho các quận - huyện, Thành phố Thủ Đức để kịp thời phân phối đến người dân tại các khu cách ly, vùng phong tỏa.

+ Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm; xăng, dầu; cung cấp điện, gas; logistics; sản xuất thiết bị y tế); chủ động phối hợp các Sở, ban, ngành Thành phố kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

+ Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố kiểm tra, hướng dẫn công tác tổ chức hoạt động chợ truyền thống trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch của Ủy ban nhân dân các quận - huyện, thành phố Thủ Đức.

+ Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động chợ truyền thống (như mô hình “Tổng đài đặt lịch đi chợ”, “App đặt lịch đi chợ dành cho người dân”…) để triển khai cho các quận - huyện, thành phố Thủ Đức thực hiện.

- Giao Sở Tài chính:

+ Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố cơ chế hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp phân phối, sản xuất hàng thiết yếu và các doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế để mua dự trữ hàng hóa, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch và nhu cầu thực phẩm, nhu yếu phẩm của người dân Thành phố.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện giải ngân gói an sinh xã hội theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố cho người lao động không giao kết hợp đồng lao động; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; các hộ kinh doanh cá thể bị dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền.

- Khần trương rà soát, đề xuất, tiến hành hỗ trợ đối với các lao động tự do không đủ điều kiện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND.

- Triển khai kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Có phương thức chi hỗ trợ phù hợp, kịp thời, thuận lợi; đảm bảo thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

- Giao Công an Thành phố:

+ Chủ trì xây dựng kế hoạch; phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trên địa bàn; đặc biệt tập trung bảo vệ an toàn tuyệt đối và phòng chống cháy, nổ tại các bệnh viện dã chiến, điều trị, khu phong tỏa, khu cách ly.

+ Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành tổ chức các chốt trạm kiểm soát cấp Thành phố, trong đó chỉ thực hiện kiểm tra (thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát trên tuyến) đối với các phương tiện có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống dịch và an toàn giao thông; không thực hiện kiểm tra phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát dịch trên tất cả các tuyến giao thông đối với phương tiện vận tải hàng hoá có Giấy nhận diện phương tiện (QR code) do Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp để tạo điều kiện lưu thông hàng hoá.

+ Chỉ đạo công an địa phương tham mưu tổ chức các chốt trạm kiểm soát cấp quận - huyện, thành phố Thủ Đức và tổ tuần tra xử lý đảm bảo khép kín địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy hoặc lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động phạm tội hoặc xuyên tạc, kích động, chống phá trên địa Thành phố.

+ Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong toàn lực lượng Công an Thành phố và đảm bảo lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống dịch của Thành phố.

- Giao Bộ Tư lệnh Thành phố:

+ Thực hiện hiệu quả các biện pháp các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch; phát huy vai trò chủ trì, phối hợp điều hành hoạt động các trung tâm cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh Covid-19 bảo đảm chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, không để lây nhiễm chéo và lây nhiễm trong lực lượng phục vụ tại các khu cách ly; phối hợp các lực lượng phun khử khuẩn diện rộng toàn Thành phố; tổ chức đoàn xe tham gia vận tải hàng hóa phục vụ Nhân dân thành phố khi cần thiết. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra.

- Giao Sở Giao thông vận tải:

Khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức cho phương tiện lưu thông, vận chuyển hàng hóa vào và trong Thành phố hoặc lưu thông ngang qua Thành phố. Đồng thời tiếp tục triển khai việc cấp giấy nhận diện phương tiện (QR code) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg.

- Các chốt phòng, chống dịch do UBND TP Thủ Đức và các quận huyện:

Tổ chức thiết lập chốt, có phương pháp tuần tra, kiểm soát linh hoạt, khoa học tuyệt đối không để xảy ra ùn tắc giao thông; tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải có Giấy nhận diện phương tiện (QR code) lưu thông.

- Về công tác thông tin, tuyên truyền:

+ Nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân về diễn biến tình hình dịch bệnh của Thành phố, ý thức chấp hành nghiêm quy định giãn cách xã hội, kiến thức về cơ chế lây bệnh, kiến thức chăm sóc sức khỏe và giữ thái độ bình tĩnh trước các tình huống. Đồng thời, đa dạng và thay đổi hình thức tuyên truyền như: tờ rơi, xe phát thanh lưu động, các ứng dụng trên điện thoại di động,... để thông tin kịp thời đến người dân, đặc biệt là các hộ gia đình trong các khu dân cư, khu phong tỏa.

+ Khẩn trương phổ biến ngay đến từng hộ gia đình các hướng dẫn của Thành phố về: (1) Những điều người sống trong khu phong tỏa cần biết; (2) Những điều cần thực hiện khi cách ly F1 tại nhà; (3) Triển khai xuất viện sớm và cách ly điều trị tại nơi cư trú các trường hợp F0 không có triệu chứng.

+ Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ định hướng hiệu quả công tác tuyên truyền, tăng cường và chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan truyền thông, định hướng dư luận xã hội. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phố kịp thời xử lý hiệu quả các sự cố về truyền thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, xuyên tạc, kích động, chống phá, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.

- Về ứng dụng Công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh:

+ Yêu cầu thủ trưởng, giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức triển khai mã QR khai báo Y tế điện tử tại tất cả các trụ sở cơ quan, đơn vị, các địa điểm công cộng trên địa bàn. Yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị, chính quyền các cấp thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế điện tử; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn cho gia đình, người thân thực hiện khai báo y tế điện tử để phục vụ công tác truy vết, hỗ trợ điều tra dịch tễ.

+ Tiếp tục duy trì, cải tiến và phát huy hiệu quả của các ứng dụng công nghệ thông tin đang thực hiện; hoàn thiện công tác phân tích dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành phòng chống dịch, theo hướng cần xác định rõ hơn nữa những khu vực nào có xu hướng nguy cơ cao, những khu vực nào đang xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo, nhất là khu phong tỏa để kịp thời khoanh vùng, dập dịch.

+ Phối hợp với VNPT Thành phố triển khai Kênh tiếp nhận và xử lý thông tin hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 qua Cổng thông tin 1022.

+ Phối hợp Sở Y tế, VNPT Thành phố thiết lập Kênh tư vấn chăm sóc sức khỏe phòng, chống dịch COVID-19 qua Cổng thông tin 1022.

+ Xây dựng Website cung cấp nền tảng kết nối cho nhu cầu của người trong khu cách ly, bệnh viện dã chiến với các mạnh thường quân, các nguồn lực xã hội.

+ Kết nối liên thông với Hệ thống Tờ khai y tế của Bộ Y tế để các tỉnh, thành kế cận và TP.HCM có thể sử dụng kết quả xét nghiệm qua mã QR với nhau.

+ Hoàn thành phần mềm quản lý nguồn lực xã hội hỗ trợ cho Quỹ vaccine.

