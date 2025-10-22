Giá cổ phiếu nhiều công ty đất hiếm trên thế giới lao dốc 22/10/2025 10:16

Đất hiếm là một loại khoáng sản quan trọng đối với hàng loạt sản phẩm từ ô tô đến chất bán dẫn.

Mới đây, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố các biện pháp hạn chế mở rộng đối với việc xuất khẩu đất hiếm.

Các công ty trong ngành công nghiệp ô tô phương Tây cho rằng các biện pháp này có thể mở đường cho một giai đoạn hỗn loạn chuỗi cung ứng. Các biện pháp này cũng tác động đến giá cổ phiếu nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác và sản xuất đất hiếm.

Ảnh: Reuters

Chẳng hạn, Lynas Rare Earths, nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất của Úc tính theo vốn hóa thị trường, đã chứng kiến giá cổ phiếu giảm 7,6%.

Tại Mỹ, một loạt các công ty trong lĩnh vực đất hiếm cũng thấy giá cổ phiếu giảm. Chẳng hạn, giá cổ phiếu Critical Metals giảm 3,8%, giá cổ phiếu USA Rare Earth giảm 5% hay giá cổ phiếu MP Materials mất 1,9% giá trị.