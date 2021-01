Dàn người mẫu đình đám đọ dáng bốc lửa trên du thuyền

“Đi Việt Nam Đi - Vietnam Why Not” là dự án hưởng ứng lời kêu gọi kích cầu du lịch Việt được sự ủng hộ của Tổng cục Du lịch Việt Nam. Tập 9 của chương trình Đi Việt Nam Đi - Vietnam Why Not sẽ lên sóng vào lúc 21h55, thứ Bảy ngày 23-1-2021 trên kênh VTV9 và phát lại trên các kênh: Bình Dương (BTV1), An Ninh TV (ANTV), Bắc Giang (BGTV), Sóc Trăng (STV), Cần Thơ (THTPCT)...