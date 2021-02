Ba phim Việt ra rạp Tết, rạp tăng cường phòng dịch

Trước thềm Tết Tân Sửu 2021, các rạp chiếu phim tăng cường các biện pháp phòng dịch nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người xem.

Màng kháng khuẩn tại cửa ra vào rạp CGV. Ảnh: Q.T

Tại các rạp chiếu phim, nhân viên tuân thủ việc đeo khẩu trong suốt ca làm việc, đo nhiệt độ trước khi và ra ca, thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn. Bên cạnh đó, khách hàng được yêu cầu đeo khẩu trang khi đến rạp, khuyến khích thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước rửa tay.

Hiện các rạp chiếu đều trang bị nước rửa tay để khách hàng chủ động sử dụng. Ngoài ra, trên tay nắm cửa phòng chiếu và cửa nhà vệ sinh được trang bị màng kháng khuẩn nhằm mục đích hạn chế tiếp xúc với kim loại.

Nhân viên được trang bị đầy đủ kỹ năng trong trường hợp khách hàng nghi ngờ nhiễm bệnh như ho, sốt, khó thở.

Khách sẽ phải đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn trước khi vào rạp. Ảnh: Q.T

Rạp chiếu phim đặc thù ở điểm có nhân viên phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Do đó, việc chủ động phòng ngừa dịch bệnh là điều kiện cần thiết và hữu hiệu để đảm bảo an toàn cho nhân viên, ngăn ngừa dịch bệnh có thể lây lan, tạo môi trường thưởng thức điện ảnh an toàn cho người xem.

Đại diện hệ thống rạp CGV cho biết, hầu hết khán giả đi xem phim tại rạp đều đeo khẩu trang và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Gần 90% các giao dịch đặt vé xem phim được thực hiện qua ứng dụng và trang mạng CGV để hạn chế tập trung thành nhóm đông người nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân và mọi người xung quanh.

Rượt đuổi trên sông nước miền Tây trong Lật mặt: 48H.

Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp

Mùa Tết năm nay, khán giả có cơ hội trải nghiệm miền Tây sông nước khi thưởng thức bộ phim Lật Mặt: 48H của đạo diễn Lý Hải.

Phim có những pha hành động rượt đuổi nghẹt thở bằng xe lôi hay đua thuyền, ca nô trên sông. Trong phim, khán giả còn được nhìn thấy hình ảnh chợ nổi hay lễ hội văn hóa độc đáo, quy tụ đến hàng trăm người Chăm đóng cảnh quay này.

Làng Phan Thị trong Trạng Tí. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp

Khán giả cũng sẽ được thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh Việt Nam từ Nam ra Bắc qua bộ phim Trạng Tí phiêu lưu ký.

Bộ phim của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Ngô Thanh Vân còn xây dựng bối cảnh làng Phan Thị tại Tràng An, Ninh Bình với chi phí gần hai tỉ đồng.

Trấn Thành trong Bố già. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp

Và khán giả nào yêu mến Sài Gòn sẽ tìm thấy đời sống thường nhật của TP này qua một xóm lao động trong phim điện ảnh Bố già của Trấn Thành.

Bối cảnh chính của bộ phim là một xóm lao động nằm dưới chân cầu ở quận 8 (TP.HCM), thường xuyên bị ngập nước.

Đoàn phim còn tái hiện ảnh những ngôi nhà bài trí theo hơi hướng hoài cổ với những vật dụng cũ kỹ nhằm khắc hoa cuộc sống lam lũ của nhân vật chính trong phim do Trấn Thành thủ vai.





Ngoài ba bộ phim Việt trên, Tết năm nay còn có sự góp mặt của ba bộ phim hoạt hình: Ainbo: Nữ chiến binh Amazon, Vì yêu mà đấu và Ối trời ơi! Chuyến phiêu lưu đầy "thú" vị! Ba phim hoạt hình với ba màu sắc khác nhau, hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần ý nghĩa, phù hợp với cho các thành viên trong gia đình dịp Tết Tân Sửu này.