Đầu gấu bắc cực tái xuất với chuyến phiêu lưu hoành tráng

Hai phần hậu truyện Chìa khóa thần kỳ và Truy tìm cổ vật ra mắt trong năm 2018 và 2019.

Năm nay, đầu gấu Norm sẽ trở lại trong Norm of the North: Family Vacation với một chuyến phiêu lưu hoành tráng nhất từ trước tới nay.



Poster phim Đầu gấu bắc cực - Kỳ nghỉ vui nhộn. Ảnh: PHP

Chuyến phiêu lưu hoành tráng của chàng gấu Bắc Cực

Sau những chuyến hành trình cam go ở các phần trước, rắc rối lại ập đến với Norm khi chiếc vương miện của anh chàng bị mất cắp.

Nếu không kịp lấy lại vương miện trước lễ kỷ niệm thì một mùa đông vĩnh cửu sẽ ập xuống cả Bắc Cực, đe dọa sinh mệnh của mọi loài sinh vật. Thế là đại gia đình của Norm cùng bắt tay hợp sức tìm ra chiếc vương miện trước khi quá muộn.



Đây là chuyến phiêu lưu hoành tráng nhất của Norm từ trước đến nay.

Kỳ nghỉ gia đình của Norm biến thành chuyến phiêu lưu hoành tráng nhất từ trước đến nay của nhà gấu.

Cả nhóm buộc phải đối mặt với vô vàn thử thách khó nhằn khi lênh đênh trên biển cả với những cơn bão khổng lồ hay rượt đuổi trong mê cung băng tuyết cùng hàng loạt cạm bẫy đáng sợ.



Norm cùng đại gia đình và đàn sóc chuột Lemmut tạo ra nhiều tình huống hài hước.

Ngoài ra, họ còn phải chạy đua với thời gian để tìm được vương miện trước khi thảm họa ập xuống.

Danh tính của kẻ cắp hay âm mưu của hắn vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ cho các khán giả nhí khám phá.

Norm of the North: Family Vacation hứa hẹn sẽ là tác phẩm kịch tính và hấp dẫn nhất trong cả bốn phần phim của thương hiệu.

Hài hước và nhiều ý nghĩa

Từ trước đến nay, Norm of the North luôn lôi cuốn các khán giả nhí bởi sự hài hước của dàn nhân vật lầy lội.

Mang danh vua của Bắc Cực, ấy vậy mà Norm vẫn tốt bụng, đáng yêu và thậm chí là có phần vụng về, ngốc nghếch.

Bản thân anh chàng tự mình gây ra bao tai họa trong các chuyến phiêu lưu. Đàn sóc chuột Lemmut vẫn tăng động và tạo ra vô số tràng cười sảng khoái.



Bộ phim hứa hẹn sẽ tràn đầy tình cảm gia đình.

Tuy nhiên, lần này Norm không chỉ du hý một mình mà bên cạnh anh là cả một đại gia đình cũng hậu đậu không kém.

Sự kết hợp hết hồn này giúp cuộc hành trình trở nên hài hước và tràn ngập các tình huống dở khóc dở cười.

Ngoài ra, phim vẫn giữ nét vẽ tinh nghịch, đầy màu sắc vốn đã trở nên gần gũi với các khán giả nhí trong vài năm qua.

Dàn diễn viên lồng tiếng quen thuộc như: Andrew Toth, Lee Tockar và Cole Howard cũng sẽ trở lại.





Bên cạnh đó, tác phẩm lần này còn có sự góp sức của biên kịch Alec Sokolow – người từng chấp bút cho Toy Story (1995) – và giám sát sản xuất của How to Train Your Dragon (2010). Hai tác phẩm vừa giải trí vừa mang đậm ý nghĩa gia đình, tình bạn.

Norm of the North: Family Vacation chính là tác phẩm hoạt hình khó có thể bỏ qua dành cho các gia đình và em nhỏ trong dịp lễ Quốc Khánh sắp tới.

Trailer bộ phim. Nguồn: Youtube

Norm of the North: Family Vacation (Đầu gấu Bắc cực - Kỳ nghỉ vui nhộn) khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc ngày 2-9.