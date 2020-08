Võ Hạ Trâm mê tít 'nàng tiên cá nhí' Hà Mi và cho ngay điểm 10

Tập 8 của Hãy nghe tôi hát nhí với chủ đề Thế giới thần tiên tiếp tục đưa khán giả chìm đắm trong không gian lộng lẫy của những sân khấu hoành tráng chưa từng có đến từ ba tài năng nhí còn lại là Hà Mi, Quỳnh Anh và Nhật Minh.



Duyên Quỳnh (áo hồng) lần đầu tiên làm giám khảo. Ảnh: JET

Nữ ca sĩ Duyên Quỳnh mở đầu chương trình bằng món quà dễ thương với ca khúc Tuổi đời mênh mông, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Cô bé Hà Mi là giọng hát nhí đầu tiên thử thách trong đêm thi cùng với màn hoá thân thành nàng tiên cá. Em mang đến một sân khấu lộng lẫy nơi thuỷ cung cùng liên khúc Ru em bằng tiếng sóng và Sóng tình.



Bé Hà Mi. Ảnh: JET

Cô bé từng dành giải Cánh diều vàng Hà Mi còn khiến dàn giám khảo không ngừng cười với những màn “quăng miếng” đầy hài hước cùng với Á quân Cặp đôi hài hước 2020, Thạch Thảo.





Võ Hạ Trâm “muốn xỉu” vì tiết mục quá dễ thương của bé Hà Mi. Nữ ca sĩ rất thích sự dễ thương, hồn nhiên nhưng vẫn rất chỉn chu trong cách hát, nhảy và diễn xuất của em.





Hà Thúy Anh bị cuốn theo câu chuyện mà Hà Mi kể. Nữ giám khảo đánh giá đây là một màn trình diễn hết sức chuyên nghiệp và không có gì để chê.

Trong khi đó, Duyên Quỳnh thú nhận quên mất mình làm giám khảo, cô hoàn toàn biến thành một khán giả theo dõi phần dự thi của bé Hà Mi.

Hà Mi chinh phục hoàn toàn bộ ba nữ giám khảo của chương trình với ba điểm 10 và xuất sắc dành chiến thắng nhất vòng thi Thế giới thần tiên với phần thưởng 10 triệu đồng.

Clip liên khúc Ru em bằng tiếng sóng và Sóng tình của Hà Mi. Nguồn: THVL Giải trí

Từng dành hai chiến thắng liên tiếp trong hai vòng thi Giai điệu sôi động và Cánh én tuổi thơ, giọng hát và phong cách trình diễn của Nhật Minh luôn được các giám khảo công nhận và được khán giả yêu mến.



Bé Nhật Minh.

Bước chân cổ tích của Nhật Minh. Nguồn: THVL Giải trí

Phần dự thi cuối cùng là cô bé Quỳnh Anh cùng ca khúc nổi tiếng Let it go. Em hoá thân thành công chúa Elsa trong bộ phim hoạt hình mà em yêu thích, Nữ hoàng băng giá.

Quỳnh Anh mang đến một phần dàn dựng hoàng tráng, tràn ngập không khí lạnh giá làm tôn lên giọng hát mạnh mẽ và ngọt ngào của em.



Bé Quỳnh Anh.





Tuổi thần tiên của Hà Thuý Anh.

Tuần sau, đêm thi thứ 9 của Hãy nghe tôi hát nhí sẽ tiếp tục với chủ đề Em yêu làn điệu dân ca.

Tập 9 chính thức lên sóng lúc 21 giờ thứ tư, 12-8 trên kênh THVL1.