Giờ ra chơi khác lạ ở ngôi trường không điện thoại tại TP.HCM 18/09/2025 10:12

(PLO)- Từ khi áp dụng quy định không dùng điện thoại, giờ ra chơi của học sinh trở nên sôi động, tràn đầy tiếng cười và sáng tạo.

Video: Giờ ra chơi khác lạ ở ngôi trường không điện thoại tại TP.HCM.

Nhiều trường tại TP.HCM đã siết chặt quy định, không cho học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học lẫn giờ chơi. Thay vì bị cuốn vào màn hình, các em được khuyến khích tham gia nhiều hoạt động vui tươi, bổ ích.

Từ năm học 2024 – 2025, Trường THCS Nguyễn Thái Bình đã chính thức ban hành quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại trong khuôn viên trường và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của phụ huynh. Thay cho chiếc điện thoại, giờ ra chơi ở đây trở thành khoảng thời gian “Giờ ra chơi lành mạnh – khuyến khích vận động và vui chơi tập thể”.