Gợi ý chi tiền chạy án của cựu điều tra viên và chiếc cặp khóa số trong vụ chuyến bay giải cứu

Trong vụ án chuyến bay giải cứu đang được TAND Hà Nội xét xử, có hai bị cáo là chủ doanh nghiệp đã đưa tiền để 'chạy án' nhưng bất thành.

Theo đó, bị cáo Lê Hồng Sơn là Tổng Giám đốc, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bluesky trong quá trình xin cấp phép các chuyến bay đã đưa hối lộ cho một số cá nhân có thẩm quyền.

Khi có thông tin cơ quan công an đang điều tra vụ án, cuối tháng 1-2022, Sơn và Hằng đã bàn bạc tìm cách thoát án.

Sau đó, Hằng đến nhà Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhờ Tuấn tìm người giúp đỡ để không bị xử lý hình sự vì đã có hành vi đưa hối lộ.

Do có quen biết với Hoàng Văn Hưng, Trưởng Phòng 5 Cơ quan ANĐT Bộ Công an, bị cáo Tuấn đã điện thoại hỏi Hưng về việc của Hằng và Sơn trong vụ án. Hưng nói là Điều tra viên thụ lý chính vụ án, Sơn và Hằng là đối tượng đang bị điều tra và nhận lời với Tuấn là giúp đỡ.

Tháng 2-2022, Nguyễn Anh Tuấn sắp xếp cho Nguyễn Thị Thanh Hằng gặp Hoàng Văn Hưng 3 lần tại nhà Tuấn. Tại các lần gặp này, Hưng đã hướng dẫn Hằng và Sơn cách thức khai báo theo hướng Hằng sẽ nhận hết trách nhiệm về mình, tự thú và thành khẩn khai báo sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Còn Sơn thì khai tất cả do Hằng thực hiện, Sơn chỉ phụ trách tiếp khách, không biết việc đưa tiền hối lộ.

Ngoài ra, Hưng còn hướng dẫn Hằng viết bản tường trình rồi đưa cho Hưng xem trước, viết đơn tố cáo gửi đến Cơ quan ANĐT Bộ Công an.

Trong những lần gặp nhau, Hoàng Văn Hưng đã hỏi hỏi bị cáo Hằng “có quyết tâm cứu Sơn hay không” và Hằng hiểu đây là gợi ý phải chi tiền.

Sau đó, Nguyễn Thị Thanh Hằng đã 5 lần đưa cho Tuấn tổng số 1.000.000 USD để Tuấn đưa cho Hưng

Đến tháng 9-2022, Hoàng Văn Hưng bị điều chuyển công tác, không còn nhiệm vụ, quyền hạn điều tra vụ án nhưng bị cáo vẫn tiếp tục liên lạc, trao đổi với Nguyễn Anh Tuấn, nhiều lần gặp Nguyễn Thị Thanh Hằng trao đổi một số thông tin liên quan vụ án, cung cấp thông tin sai sự thật về vai trò của Hưng trong vụ án để yêu cầu chi tiền.

Ngày 28-11-2022, Nguyễn Anh Tuấn điện thoại cho Hằng nói Hưng yêu cầu chuẩn bị gấp 450.000 USD để chi cho cuộc họp sắp tới giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát, trong đó 350.000 USD để đưa tiếp cho Viện kiểm sát, 100.000 USD đưa cho lãnh đạo vụ.

Do muốn “cứu Sơn” và tin tưởng Hoàng Văn Hưng, nên Hằng đã nhiều lần đưa tiền cho Hưng thông qua Tuấn.

Sau khi nhận số tiền 450.000 USD từ Hằng, theo yêu cầu của Hưng, Tuấn chia số tiền này thành 02 túi, 01 túi 350.000 USD và 01 túi 100.000 USD, rồi xếp vào chiếc cặp hiệu Samsonite, cài mã khóa “104”.

Ngày 5-12-2022, Hưng nhờ người cháu lái ô tô đến nhà Tuấn nhận chiếc cặp này. Sau đó, người này lái xe đến đối diện cổng trụ sở Cơ quan ANĐT Bộ Công an đưa chiếc cặp cho Hưng.

Hoàng Văn Hưng nhận chiếc cặp và mang lên xe ô tô của mình rồi gọi điện xác nhận với Tuấn: 'đã nhận cặp tiền'

Nhưng đến ngày 8-12-2022, Lê Hồng Sơn vẫn bị Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội “Đưa hối lộ”.

Lúc này, Hằng yêu cầu gặp Hưng thì Hưng liên tục khẳng định vẫn “kiểm soát được'' tình hình và cho biết Cục Nghiệp vụ (A01) Bộ Công an có quan điểm “gay gắt'', có thể là do Hằng chưa xử lý rồi gợi ý tiếp tục chi tiền với lý do “sắp Tết”…

CQĐT xác định Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn đã 13 lần đưa hối lộ tổng số tiền 2,65 triệu USD (tương đương 61,6 tỉ đồng) để Nguyễn Anh Tuấn làm môi giới hối lộ.

Hoàng Văn Hưng không thừa nhận hành vi nhận tiền. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu, chứng cứ, cơ quan công tố cáo buộc bị cáo đã 2 lần nhận hối lộ từ Nguyễn Anh Tuấn với số tiền 800.000 USD (tương đương 18,8 tỉ đồng).

