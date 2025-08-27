Hào hùng buổi sơ duyệt A80 với các khối diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình 27/08/2025 22:15

Theo kịch bản buổi sơ duyệt, sau các nghi lễ rước đuốc, chào cờ và bắn pháo lễ, lần lượt xuất hiện các khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; các xe nghi trượng mang Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9.

Tiếp đó là các khối diễu binh của Quân đội; khối quân đội một số nước bạn; các khối Công an; dàn vũ khí, khí tài hiện đại; cùng các khối quần chúng tham gia diễu hành.

Mỗi khi đoàn tiến vào Quảng trường Ba Đình, hàng ngàn người dân đồng loạt giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc, vừa vỗ tay vừa hò reo, tạo nên bầu không khí hào hùng và náo nhiệt.