Hào hùng, uy nghiêm, xúc động Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 02/09/2025 19:20

(PLO)- Hào hùng, uy nghiêm, xúc động… là những từ ngữ được các lãnh đạo, đại biểu và người dân nhắc tới khi nói về Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình sáng 2-9.

Đúng 6 giờ 30 phút, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tuyên bố khai mạc Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Mở màn buổi lễ là nghi thức rước đuốc và thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng.

Ngọn lửa truyền thống – biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh bất diệt và khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam, được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh vào Quảng trường Ba Đình. Đoàn rước đuốc gồm 80 vận động viên, tượng trưng cho 80 năm Ngày Độc lập, do Đại úy Bùi Phước Tùng – vận động viên quyền Anh – dẫn đầu.