Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2024

Tối 26-3, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2024 chính thức khai mạc tại khuôn viên chùa Quán Thế Âm – Danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Thời gian diễn ra lễ hội từ ngày 26-3 đến 29-3 (ngày 17-2 đến 20-2 Âm lịch).

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm nay được chuẩn bị, tổ chức với quy mô lớn hơn các năm trước để xứng tầm lễ hội cấp thành phố cũng như Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia được phong tặng.

Ông Nguyễn Hoà, Chủ tịch quận Ngũ Hành Sơn đánh trống khai mạc. Ảnh: MT.

Các hoạt động chính diễn ra tại Lễ hội năm nay gồm Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm (lễ chính thức) diễn ra lúc 7 giờ 00 ngày 28-3; Lễ dâng hương Tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa, Lễ tế Xuân cầu Quốc thái – Dân an…

Song song đó là các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng như Khóa tu Hạnh nguyện Quán Âm; Trại ngành Thanh Ban Hướng dẫn phật tử; thuyết giảng, thiền tọa, pháp đàn… sẽ được Chùa Quán Thế Âm tổ chức thường xuyên trong Lễ hội.

Chương trình văn nghệ tại lễ hội. Ảnh: MT.

Hội thi đua thuyền truyền thống trên sông Cổ Cò kèm tái diễn hoạt cảnh lịch sử trên sông, thi trực họa về Lễ hội Quán Thế Âm; thi viết cảm nhận về các tác phẩm của thư viện Vạn Hạnh; chạy bộ Olympic "Vì hòa bình" và nhiều hoạt động nghệ thuật, trò chơi dân gian…

Trong khuôn khổ Lễ hội còn diễn ra Tọa đàm về phát huy giá trị Lễ hội Quán Thế Âm và các di sản văn hóa trong quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, đây là dịp để các chuyên gia thảo luận, trao đổi về các giá trị của Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Đồng thời, sẽ diễn ra các gian hàng trưng bày, biểu diễn chế tác đá mỹ nghệ Non Nước; các gian hàng OCOP giới thiệu sản phẩm đặc trưng của thành phố Đà Nẵng…

Lễ hội chính thức khai mạc từ đêm 26-3. Ảnh: MT.

Xuyên suốt Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn là các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như các chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội do Chùa Quán Thế Âm biểu diễn đêm 27-3 và Nhà hát Trưng Vương biểu diễn đêm 28-3; biểu diễn nghệ thuật của các đoàn quốc tế như Nhật Bản, Thái Lan; Hội hô hát Bài chòi; các góc Trà thư kết hợp biểu diễn âm nhạc dân tộc; Triển lãm ảnh về Danh thắng Ngũ Hành Sơn và ma nhai Ngũ Hành Sơn (ma nhai là hệ thống văn bản bằng chữ Hán và chữ Nôm được khắc trên vách đá và hang động của danh thắng Ngũ Hành Sơn); triển lãm mỹ thuật, hội họa, tranh ảnh, thư pháp; hội hoa đăng, lửa trại; Không gian “Ẩm thực chay Việt”; các trò chơi dân gian...

Lễ hội Quán Thế Âm. Ảnh: MT.

“So với mọi năm, những hoạt động văn hóa, giải trí tại lễ hội năm nay được tổ chức đa dạng, quy mô và bài bản hơn. Cụ thể, Lễ hội đua thuyền không còn là hoạt động thể thao thuần túy mà còn tái hiện lại hoạt cảnh tướng Trần Khắc Chung giải cứu Huyền Trân Công chúa mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa hoặc sự kiện Ngày chạy Olympic vì hòa bình, vì sức khỏe toàn dân năm 2024 cấp thành phố, dự kiến sẽ có sự tham gia của hơn 2.600 người”, ông Bình nói.

Đoàn xe diễu hành trên nhiều tuyến phố của thành phố. Ảnh: MT.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, Công an thành phố đã lập trung tâm chỉ huy tiền phương tại địa điểm diễn ra lễ hội để kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến vấn đề an ninh trật tự.

Ngoài ra, còn tổ chức bốn tổ tuần tra thường xuyên trên các tuyến đường, khu vực diễn ra lễ hội để đảm bảo trật tự giao thông được diễn ra thông suốt, kịp thời phát hiện, xử lý những đối tượng xấu lợi dụng nơi đông người để thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp tài sản.

Minh Trường