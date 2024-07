Tỉnh Hậu Giang cảnh báo nạn lừa đảo giả danh cán bộ Nhà nước 03/07/2024 16:16

Ngày 3-7, Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn gửi các cơ quan, các địa phương trong tỉnh đề nghị cung cấp thông tin cuộc gọi với mục đích lừa đảo.

Theo đó, Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang cho biết thời gian gần đây, có nhiều đối tượng giả danh là cán bộ Công an tỉnh, Viện kiểm sát, Tòa án, Sở TT&TT... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin các cuộc gọi với mục đích lừa đảo để đơn vị tổng hợp và có hướng xử lý. Ảnh minh họa: PLO

Các đối tượng này đã gọi đến số điện thoại di động của một số lãnh đạo, công chức một số cơ quan, đơn vị và người dân đưa ra những thông tin tạo tâm lý lo lắng. Từ đó, uy hiếp, đe dọa để lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người cả tin.

Những thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng gồm: cho biết người dùng có liên quan đến vụ án, vụ việc do cơ quan công an đang điều tra, yêu cầu người dân đến công an địa phương cập nhật CCCD hoặc cài đặt ứng dụng giả VnelD.

Hoặc các đối tượng cho biết thông tin của cá nhân người dùng đang bị lợi dụng đăng trên các trang website phản động, cần liên hệ ngay cơ quan để cung cấp thông tin; gọi điện thông báo thu hồi số thuê bao di động của người dùng...

Từ thực tế đó, Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang đề nghị các cơ quan, địa phương và người dân trên địa bàn tỉnh, những ai đã nhận điện thoại đã có dấu hiệu lừa đảo thì báo về Sở để tổng hợp và có hướng xử lý.