Khán giả rơi nước mắt khi xem 'Ơn nghĩa sinh thành' tri ân cha mẹ 19/09/2025 09:08

Tối 18-9, chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ trong mùa Vu lan với chủ đề Ơn nghĩa sinh thành 2025 đã diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội.

Ơn nghĩa sinh thành từ nhiều năm nay đã trở thành hoạt động ý nghĩa mỗi dịp Vu lan, để mỗi người, nhất là giới trẻ, tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Năm nay, chương trình được tổ chức trong thời điểm cả nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 – 2-9-2025).

Nghi thức "Bông hồng cài áo'" trước khi chương trình diễn ra.

Đây cũng là dịp để tri ân người có công, bày tỏ lòng biết ơn đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, liệt sĩ – những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình góp phần gieo mầm đạo hiếu, giáo dục lòng yêu nước và ý thức công dân trong giới trẻ.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi – Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng ban Tổ chức chương trình, nhấn mạnh mỗi mùa Vu lan không chỉ là dịp để mỗi người dâng lên cha mẹ đóa hồng tươi thắm, mà còn là lúc lắng lòng nhớ lại công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành.

Hình tượng mẹ xuất hiện xuyên suốt chương trình.

Cha mẹ cho ta hình hài, nuôi ta khôn lớn, dìu dắt từng bước đi chập chững đến khi trưởng thành. Ngày Vu lan không chỉ tri ân cha mẹ của riêng mình, mà còn hướng đến tất cả những bậc sinh thành trên đời, nhắc nhở mỗi người sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn.

Chương trình năm nay được đánh giá là dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, các vũ đoàn và em nhỏ, mang đến những ca khúc về tình cảm gia đình. Qua đó, khán giả thêm một lần được nhắc nhớ những giá trị truyền thống của dân tộc như Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ người trồng cây.

Ca sĩ Mỹ Linh trình diễn trong chương trình.

Ơn nghĩa sinh thành 2025 có thời lượng khoảng 120 phút, bao gồm phần khai từ với xẩm Công cha ngãi mẹ sinh thành và ca khúc Đất nước lời ru; phóng sự về chuỗi hoạt động tri ân; cùng chương trình nghệ thuật chia thành 3 chương.

Đặc biệt, khán giả xúc động khi theo dõi phóng sự về những hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi người có công và thân nhân liệt sĩ, viếng nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà gia đình chính sách, hỗ trợ người già neo đơn và những hoàn cảnh khó khăn trên khắp các vùng miền.

Nhiều khán giả không kìm được nước mắt khi theo dõi chương trình.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong chương trình gồm: Xẩm Công cha ngãi mẹ sinh thành do nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Vũ đoàn Tre và CLB Sao Tuổi Thơ thể hiện; bài hát Đất nước lời ru của nhạc sĩ Văn Thành Nho qua giọng ca Ngọc Liên; diva Mỹ Linh với Lời mẹ ru và Huyền thoại mẹ.

Ngoài ra còn có sự góp mặt của Phương Thanh, Vy Oanh, Minh Quân, Kyo York, Ngọc Ký, Viết Danh, Minh Đức, Thanh Tài, Ngọc Khánh Chi...

Đặc biệt, tiểu phẩm kịch Nước mắt của mẹ do Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn đã để lại nhiều cảm xúc lắng đọng trong khán giả.