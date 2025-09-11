Diva Mỹ Linh, ca sĩ Phương Thanh góp giọng trong 'Ơn nghĩa sinh thành' 11/09/2025 13:59

(PLO)- Chương trình nghệ thuật Ơn nghĩa sinh thành 2025 sẽ có sự tham dự của Diva Mỹ Linh, Phương Thanh, Kyo York, Minh Quân, Vy Oanh.

Sáng 11-9, Ban tổ chức chương trình nghệ thuật Ơn nghĩa sinh thành 2025 đã chính thức công bố về chương trình.

Được tổ chức thường niên từ năm 2017 đến nay, chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ trong mùa Vu lan với chủ đề Ơn nghĩa sinh thành 2025 diễn ra vào lúc 20g10 ngày 18-9-2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt - Xô (số 91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội).

Chương trình do báo Báo Kinh tế & Đô Thị, Báo Phụ nữ Việt Nam, Công ty Cổ phần Quảng cáo Truyền thông Oscar (Oscar Media) phối hợp thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 - Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội và tiếp sóng trực tiếp trên báo – đài các tỉnh, thành phố cả nước.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Trưởng Ban Tổ chức thông tin về Chương trình nghệ thuật "Ơn nghĩa sinh thành 2025".

Theo Trưởng Ban Tổ chức, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, chương trình năm nay có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng: Diva Mỹ Linh, Phương Thanh, Kyo York, Minh Quân, Vy Oanh, Viết Danh, Ngọc Liên, Mai Tuyết Hoa, Thanh Tài, Ngọc Ký, Ngọc Khánh Chi, Minh Đức, các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam, vũ đoàn Tre, CLB Sao Tuổi thơ,…

Đặc biệt, chương trình năm nay sẽ có tiểu phẩm kịch Nước mắt của mẹ do Nhà hát Kịch Việt Nam thực hiện.

Đề cập đến MC của chương trình, Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Thành Lợi, cho biết tiêu chí để Ban tổ chức lựa chọn MC đó là Bắc – Nam một nhà, non sông một dải. Vì vậy, cả MC Vũ Mạnh Cường và MC Minh Hằng cũng đến từ hai miền khác nhau.

Đạo diễn Mai Thanh Tùng cho biết thêm, các năm trước, nội dung chương trình thường chỉ tập trung hình tượng cha mẹ và tình cảm trong gia đình.

Chương trình năm nay rất đặc biệt, bởi năm 2025 gắn với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, nên hình tượng cha mẹ được mở rộng, mang tầm vóc lớn lao hơn. Hình ảnh người mẹ gắn với Tổ quốc, đất nước.

“Ngoài thông điệp về đạo hiếu, chúng tôi còn gửi đến thông điệp về lòng yêu nước, lòng biết ơn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công”- Đạo diễn Mai Thanh Tùng nói.