Khởi tố bị can tàng trữ ma túy cùng 4 khẩu súng ngắn trong nhà

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Lê Minh Phúc, trú ở Biên Hòa, để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phúc bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai và Công an phường An Hòa, Biên Hòa bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy ngày 28-7. Khám xét trên người, công an thu giữ của Phúc 3 gói ma túy đá trọng lượng khoảng 15gam và 1,8 triệu đồng tiền mặt.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phúc, công an thu giữ tiếp 4 khẩu súng tự chế dạng rulo, 7 viên đạn, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 cân tiểu ly.

Phúc khai nhận bản thân nghiện ma túy; số ma túy bị cơ quan công an thu giữ mua của một người không rõ tên ở Biên Hòa về để sử dụng dần.

Về nguồn gốc 4 khẩu súng tự chế, Phúc khai mua trên mạng xã hội với giá 2,4 triệu đồng, còn 7 viên đạn là do bạn ở ngoài xã hội cho.