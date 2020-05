Bia rượu mạnh nhập khẩu lao dốc do COVID-19

Bộ Công Thương vừa có báo cáo về tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại trong tháng 4 và bốn tháng đầu năm 2020.



Theo đánh giá của Bộ Công Thương, khác với quý I, bước sang tháng 4, toàn bộ nền kinh tế nói chung đều chịu tác động bởi đại dịch COVID-19 cả từ hai phía cung và cầu, trong đó hoạt động sản xuất công nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề.



Tính chung bốn tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 1,8%, là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua. Một số ngành có chỉ số sản xuất bốn tháng đầu năm giảm sâu hoặc tăng rất thấp so với cùng kỳ năm trước. Đơn cử như sản xuất đồ uống giảm 13,9%, trong đó sản phẩm bia giảm tới 24,1%.

Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết doanh số bán bia của các doanh nghiệp bị giảm sút mạnh. Lĩnh vực kinh doanh rượu vang và rượu mạnh nhập khẩu cũng chịu tác động rất lớn do ngành du lịch và kinh doanh của các nhà hàng giảm mạnh về doanh thu. Nhiều nhà hàng giảm đến 50%-60% doanh thu so với bình thường.



Ngoài ra, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực ngày 1-1-2020 đã thay đổi thói quen uống rượu bia của người dân, từ đó ảnh hưởng đến ngành sản xuất đồ uống.



Ngoài bia, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực khác như ô tô, xe máy, dầu thô, gỗ... trong bốn tháng qua cũng giảm sâu so với cùng kỳ năm trước, như ô tô giảm 23,8%; xe máy giảm 16,6%...



Theo dự báo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), lượng tiêu thụ ô tô trong năm 2020 có thể sụt giảm hơn 15% so với dự kiến trước đây của hiệp hội. Sản lượng ô tô sản xuất tháng 4 ước đạt 6,9 ngàn chiếc, giảm 61,4% so với cùng kỳ. Tính chung bốn tháng đầu năm, sản lượng ô tô sản xuất đạt khoảng 61,4 ngàn chiếc, giảm 23,8% so với cùng kỳ năm trước.