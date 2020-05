Chậm chân, tập đoàn Nhật, Mỹ… sẽ qua nước khác

AirPods Pro của gã khổng lồ Apple được sản xuất tại Việt Nam Mới đây, trên thị trường xuất hiện hộp đựng tai nghe AirPods Pro được in dòng chữ Assembled in Vietnam (lắp ráp tại Việt Nam). Trước đó, Việt Nam chỉ là nơi lắp ráp tai nghe AirPods và cáp Lightning, còn mẫu AirPods Pro được sản xuất hoàn toàn tại Trung Quốc.

Hộp đựng AirPods Pro được in dòng chữ Assembled in Vietnam (lắp ráp tại Việt Nam). Ảnh: ALIREZA Nikkei mới đây cũng cho hay tai nghe AirPods đã được sản xuất hàng loạt tại Việt Nam từ đầu tháng 3 vừa qua. Không riêng gì các thiết bị âm thanh, Apple còn yêu cầu các đối tác sản xuất iPhone mở rộng sản xuất ở Việt Nam và Ấn Độ. Trong báo cáo mới phát hành, Công ty Chứng khoán SSI cho biết nhiều công ty Mỹ đang tích cực tìm kiếm thị trường Việt Nam làm điểm đến cho chuỗi cung ứng mới. Đáng chú ý, các doanh nghiệp lớn của Mỹ như Pegatron, Amazon, Home Depot… bắt đầu có hoạt động tuyển dụng và tìm kiếm chuỗi cung ứng. Điều đó cho thấy Việt Nam là một trong những điểm đến trong quá trình dịch chuyển, bên cạnh các quốc gia tiềm năng khác trong khu vực như Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ hay Malaysia.