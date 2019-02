Nhiều mặt hàng tăng giá 20- 30% dịp Tết

Sở công thương TP.HCM vừa tổng kết về công tác tổ chức, chăm lo tết 2019 trên địa bàn thành phố. Cụ thể, diễn biến thị trường tết cho thấy, sức mua bắt đầu tăng sau ngày 23 tháng chạp. Hàng hóa cung ứng ra thị trường dồi dào, giá cả tương đối ổn định.

Tại các siêu thị, từ ngày 23- 27 tháng chạp mãi lực tăng 100%-140% so với ngày thường, hàng hóa được người dân tập trung mua sắm là quần áo, bia rượu, nước giải khát... Từ ngày 28-30 tháng chạp, bước vào cao điểm mua sắm tết, lượng khách đến siêu thị tăng gấp ba bốn lần so với ngày thường, doanh thu tăng 10%-20% so với cùng kỳ.

Tại các chợ truyền thống, và 28, 29, 30 tháng chạp, lượng khách đến chợ bắt đầu đông, sức mua tăng 30-50% so với ngày thường. Giá một số mặt hàng phục vụ tết như thịt gà ta, dưa leo, khổ qua…10%-15%; trái cây như mãng cầu, xoài cát, quýt đường … tăng 20%-30%. Riêng hàng bình ổn thị trường không thay đổi giá xuyên suốt trước trong và sau tết.

Từ tối mùng 1, sáng mùng 2, thương nhân tại các chợ đầu mối bắt đầu nhập hàng, hoạt động trở lại nhưng hàng hóa về chợ chủ yếu là thịt gia súc, thủy hải sản, rau củ quả, trái cây… và tăng dần trong các ngày sau. Do nhận định sức mua sau tết chưa tăng cao nên nhiều thương nhân chưa trở lại buôn bán như bình thường.

Tương tự, tại các chợ truyền thống hoạt động mua bán vẫn chưa sôi động, sức mua không cao, người dân chủ yếu đi mua các mặt hàng rau củ quả, trái cây chưng cúng và hoa tươi... Giá các mặt hàng tương đối ổn định.

Trong khi đó, tại các hệ thống phân phối hiện đại như hệ thống siêu thị như Co.opmart, Satramart, … đã mở cửa hoạt động từ 08h00 -12h từ sáng mồng hai tết.



Mùng 6 tết các hệ thống phân phối hiện đại đều mở cửa hoạt động bình thường

Đến mùng 6 tết, các hệ thống phân phối hiện đại đều đã hoạt động bình thường, đảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm cho người dân. Giá được niêm yết và bán theo giá chương trình Bình ổn thị trường. Sức mua tăng tốt so cùng kỳ...

Bên cạnh đó, một số cửa hàng, quán ăn vẫn tiếp tục hoạt động. Nhưng do là thời gian nghỉ tết, các loại hình dịch vụ phải thuê mướn lao động ngoài giờ, trả lương cao nên giá cả có tăng lên.

Thông tin từ các hiệp hội, năm nay đa số doanh nghiệp sản xuất sẽ bắt đầu khai trương, đi vào hoạt động vào ngày 8/2, 13/2 do được xem là ngày tốt. Nhiều doanh nghiệp lớn có đơn hàng và hợp đồng xuất khẩu. Do đó, dự kiến thời gian tới, khi hoạt động sản xuất trên địa bàn thành phố trở lại bình thường, sức mua của thị trường sẽ tăng mạnh trở lại so với các ngày nghỉ Tết.

Sở công thương TP.HCM đánh giá năm nay, thông qua các hoạt động kết nối cung cầu, nhiều hàng hóa đặc sản các địa phương đã có mặt phục vụ tiêu dùng tết, lượng hàng dồi dào, ổn định, chất lượng cao, giá cả hợp lý.

Bên cạnh sự chuẩn bị đầy đủ về nguồn cung, ổn định về giá cả. Hàng hóa còn được các doanh nghiệp tập trung đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng sản phẩm sạch, an toàn được người tiêu dùng quan tâm và đánh giá cao…