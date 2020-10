Tuy nhiên, do nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2022 nên doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế; hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày nghị định này ban hành vẫn tiếp tục được sử dụng đến 30-6-2022. Đồng thời thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010 và Nghị định số 04/2014 về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ.