Khách sạn 5 sao đãi khách bằng... cháo lòng, hủ tiếu

Khách sạn bắt tay nhà cung cấp Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết hiện TP có hơn 3.000 cơ sở lưu trú. Trong đó, nếu chỉ tính riêng các cơ sở đã xếp hạng sao thì có 124 cơ sở được xếp hạng 3-5 sao. Theo bà Hoa, hiện các nhà hàng, khách sạn đều đã có nguồn cung cấp. Do vậy, để họ chấp nhận nguồn hàng của các đơn vị khác bao gồm cả hàng bình ổn thì trước mắt phải cạnh tranh về giá. Đây là yếu tố tiên quyết bên cạnh tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, khi các công ty xây dựng cơ cấu giá thành sản phẩm cần chú ý đưa ra mức giá phù hợp để sản phẩm dần đi vào hệ thống khách sạn. Ngoài tiêu chí về an toàn, truy xuất nguồn gốc,… sản phẩm còn phải có mẫu mã, bao bì đẹp, nhất là sản phẩm chế biến đóng gói. “Sở Du lịch TP.HCM tán đồng với sáng kiến mới đưa hàng hóa của doanh nghiệp Việt vào ngành du lịch nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu của du khách” - bà Hoa nói.