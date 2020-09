Mỹ mở rộng thêm cửa với nông sản Việt

Bất chấp dịch, xuất khẩu rau quả sang Mỹ vẫn tăng Theo Bộ NN&PTNT, bảy tháng đầu năm 2020, xuất khẩu rau quả sang Mỹ đạt giá trị hơn 90 triệu USD. Con số này tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm hơn 4,6% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của VN. Nhập khẩu rau quả của VN với Mỹ những năm gần đây tăng trưởng mạnh. Chỉ riêng sáu tháng đầu năm nay, VN đã chi gần 148,4 triệu USD để mua rau quả từ Mỹ, tăng 27,54% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Cục Bảo vệ thực vật, đến nay đã cấp được 998 mã số vùng trồng các loại trái cây để xuất khẩu. Trong đó, nhiều nhất là mã số xuất khẩu sang thị trường Mỹ (471), tiếp đó là Úc và New Zealand (393), Hàn Quốc (199) và cuối cùng là các thị trường Thái Lan, Nhật Bản, EU.