Tôm hùm, cua hoàng đế… Mỹ giá rẻ ồ ạt vào Việt Nam

Thương chiến đẩy hàng Mỹ chạy sang Việt Nam Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, hàng hóa xuất xứ từ thị trường Mỹ nhập khẩu vào VN sáu tháng đầu năm nay tăng mạnh 19% so với cùng kỳ năm 2018, đạt hơn 6,9 tỉ USD. Sáu tháng đầu năm có tới 14 nhóm hàng nhập khẩu từ Mỹ đạt kim ngạch từ 100 triệu USD trở lên. Đa số các nhóm hàng nhập khẩu từ thị trường Mỹ vào VN tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó các nhóm hàng tăng mạnh gồm có ô tô nguyên chiếc tăng 106%; linh kiện, phụ tùng ô tô tăng 95%. Đặc biệt, mặt hàng rau quả nhập từ Mỹ vào VN trong sáu tháng đầu năm tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 116 triệu USD. Mặt hàng thủy sản từ Mỹ nhập khẩu vào VN trong nửa đầu năm cũng tăng mạnh 67%, giá trị đạt gần 47 triệu USD. Nhiều doanh nghiệp, chuyên gia chỉ ra rằng nguyên nhân khiến nông, thủy sản… của Mỹ vào VN thời gian gần đây tăng mạnh với giá rẻ hơn vì khó vào thị trường Trung Quốc do chiến tranh thương mại nên “chảy” sang những thị trường khác, trong đó có VN.