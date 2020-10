Từ chuyện thanh long Việt Nam bị Thái Lan trả lại

9 tháng đầu năm, nông nghiệp xuất siêu 7,2 tỉ USD Theo Bộ NN&PTNT, chín tháng đầu năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ngoài chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 còn bị tác động của thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Mặc dù vậy, sản xuất khu vực này vẫn thể hiện được là trụ đỡ của nền kinh tế trong lúc khó khăn và đảm bảo đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu trong nước và xuất khẩu. Chín tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt gần 52,8 tỉ USD. Trong đó xuất khẩu ước đạt 30,05 tỉ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2019; nhập khẩu ước khoảng 22,8 tỉ USD, giảm 2,2%. Như vậy xuất siêu khoảng 7,2 tỉ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2019. Mỹ tiếp tục là nước chiếm thị phần lớn nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 7,5 tỉ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ và chiếm gần 25% thị phần; tiếp đến là Trung Quốc ước đạt 7,24 tỉ USD, giảm 7,7% so với cùng kỳ và chiếm 24,1% thị phần.