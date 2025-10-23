Tin công nghệ 23-10: Chip Willow của Google chạy nhanh hơn siêu máy tính gấp 13.000 lần.

(PLO)- Tin công nghệ 23-10 sẽ có các nội dung như Chip Willow của Google chạy nhanh hơn siêu máy tính gấp 13.000 lần, OPPO Find X9 series khi nào ra mắt?, Payoo, NAPAS và Mastercard hỗ trợ tầm soát ung thư cho phụ nữ khó khăn, khi “Sam Sung” làm việc cho Apple.

1. Chip Willow của Google chạy nhanh hơn siêu máy tính gấp 13.000 lần

Google vừa công bố một bước tiến lớn trong điện toán lượng tử với chip Willow.

Trong các bài thử nghiệm, chip này chạy thuật toán Quantum Echoes, nhanh hơn siêu máy tính truyền thống tới 13.000 lần, đồng thời cho ra kết quả có thể tái tạo và kiểm chứng chéo, yếu tố từng khiến giới khoa học nghi ngờ khả năng ứng dụng của máy tính lượng tử.

Trong nghiên cứu hợp tác với Đại học UC Berkeley, Google sử dụng Quantum Echoes để phân tích cấu trúc của hai phân tử gồm 15 và 28 nguyên tử. Kết quả trùng khớp với phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân (NMR), đồng thời còn tiết lộ những chi tiết mà kỹ thuật truyền thống không thể nhìn thấy.

Google gọi đây là “thước đo phân tử”, công cụ mở ra cách khám phá vật chất ở cấp độ nguyên tử với độ chính xác chưa từng có.

Để làm được điều này, thuật toán sử dụng một kỹ thuật tương tự như "lắng nghe tiếng vọng" trong một hệ thống lượng tử. Khi tiếng vọng này được khuếch đại thông qua giao thoa tăng cường, các sóng lượng tử chồng lên nhau, nó sẽ tiết lộ cách thức nhiễu loạn lan truyền trên mảng 105 qubit của chip.

Khác với chip Sycamore ra mắt năm 2019 vốn chỉ chứng minh tính vượt trội lý thuyết, Willow đã đạt khả năng xác minh lượng tử trong ứng dụng thực tế. Thành tựu này giúp củng cố niềm tin rằng máy tính lượng tử có thể tạo ra các đột phá thật sự trong hóa học, sinh học và khoa học vật liệu.

2. OPPO Find X9 series khi nào ra mắt?

Dự kiến OPPO Find X9 series sẽ được giới thiệu vào cuối tháng 10-2025 tại Barcelona (Tây Ban Nha) với nhiều tính năng đáng chú ý.

OPPO Find X9 sẽ gồm hai phiên bản Find X9 và Find X9 Pro, sở hữu thiết kế mới với viền màn hình siêu mỏng 1,15 mm ở cả bốn cạnh.

Trong đó, Find X9 có màn hình 6,59 inch, còn Find X9 Pro lớn hơn với kích thước 6,78 inch. OPPO cho biết cả hai model đều trang bị tấm nền phẳng cao cấp, mang lại trải nghiệm hiển thị sắc nét và đồng đều.

Điểm nhấn lớn nhất của Find X9 Pro là camera telephoto Hasselblad 200 MP, được phát triển cùng hãng máy ảnh Thụy Điển. Camera này tuân theo tiêu chuẩn quang học nghiêm ngặt của Hasselblad, hứa hẹn mang lại độ chi tiết cao và khả năng xử lý ảnh tốt hơn trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Bộ đôi cũng được tích hợp công nghệ nhiếp ảnh điện toán LUMO Image Engine do OPPO tự phát triển, giúp tối ưu màu sắc và độ tương phản.

Về hiệu năng, Find X9 Series là một trong những thiết bị đầu tiên sử dụng chip MediaTek Dimensity 9500 sản xuất trên tiến trình 3 nm. Máy đi kèm pin silicon-carbon thế hệ thứ ba, dung lượng 7025 mAh cho Find X9 và 7500 mAh trên Find X9 Pro, cho phép người dùng sử dụng liên tục lên đến hai ngày.

Thiết bị chạy ColorOS 16 với nhiều cải tiến về độ mượt và khả năng kết nối. Một số tính năng mới đáng chú ý gồm Hiệu ứng liền mạch và Thuật toán đồ hoạ siêu mượt, giúp chuyển đổi giữa các ứng dụng nhanh hơn. Ngoài ra, người dùng cũng có thể dễ dàng liên kết điện thoại với máy tính Windows, macOS hoặc các thiết bị ngoại vi khác.

3. Khi “Sam Sung” làm việc cho Apple

Năm 2012, một nhân viên Apple bất ngờ trở thành hiện tượng mạng chỉ vì… tên của mình. Sam Sung, khi đó làm việc tại Apple Store ở Vancouver (Canada), đã khiến Internet dậy sóng sau khi hình ảnh tấm danh thiếp của anh được đăng lên Reddit. Cái tên “Sam Sung” gắn liền với thương hiệu đối thủ “Samsung” khiến cư dân mạng không thể không chia sẻ.

Sam, nay đổi tên thành Sam Struan, kể với Business Insider rằng anh từng nghĩ những cuộc gọi dồn dập hôm đó chỉ là trò lừa đảo. Chỉ khi Apple liên hệ, anh mới biết mình đã được “viral”. Công ty nhanh chóng thu hồi danh thiếp và yêu cầu anh tạm ngừng tiếp xúc với khách hàng vì lượng người tìm đến cửa hàng quá lớn.

Sự nổi tiếng bất ngờ khiến Sam rơi vào khủng hoảng. Anh chỉ muốn giữ công việc yên ổn, không trở thành trò đùa trên Internet. Năm 2013, anh rời Apple để chuyển sang lĩnh vực tuyển dụng. Một năm sau, anh đấu giá tấm danh thiếp nổi tiếng, thu về hơn 2.500 USD cho quỹ từ thiện Children’s Wish.

Cuối cùng, Sam quyết định đổi tên để tránh phiền toái và xây dựng lại hình ảnh cá nhân. Anh chọn họ Struan, tên một ngôi làng yêu thích ở Scotland, quê hương của mình. “Tôi không hối tiếc, chỉ ước mình từng thoải mái hơn và biết nhìn nhận mọi chuyện bằng sự hài hước”, anh nói.

4. Payoo, NAPAS và Mastercard hỗ trợ tầm soát ung thư cho phụ nữ khó khăn

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10), Trung ương Hội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với NAPAS, Mastercard và Payoo, khởi động chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025”.

Chương trình hướng tới chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thông qua tầm soát miễn phí các bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới như ung thư vú, cổ tử cung, buồng trứng và xét nghiệm HPV.

Dự kiến năm 2025, sẽ có 2.010 phụ nữ lao động ngoại tỉnh tại Hà Nội và TP.HCM được hỗ trợ khám sàng lọc miễn phí.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ phối hợp với các địa phương và khu công nghiệp tại Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh… để xác minh, lập danh sách đối tượng, đồng thời tổ chức các đợt tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống ung thư và sức khỏe sinh sản.

Các đối tác NAPAS, Mastercard và Payoo sẽ đồng hành bằng hình thức đóng góp thông qua mỗi giao dịch chạm thẻ, hệ thống sẽ trích 2.010 đồng cho quỹ tầm soát ung thư. Song song đó là chuỗi hoạt động cộng đồng như “Bước chạy sống khỏe” và tọa đàm trực tuyến “Tầm soát ung thư sớm” nhằm lan tỏa lối sống lành mạnh, chủ động bảo vệ bản thân.

