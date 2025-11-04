Tin công nghệ 4-11: Điện thoại Samsung mới nhiều khả năng sẽ tăng giá.

(PLO)- Tin công nghệ 4-11 sẽ có các nội dung như điện thoại Samsung mới nhiều khả năng sẽ tăng giá, VNPT TP.HCM đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số, chip Samsung Exynos 2600 mạnh gần bằng Apple M5?.

1. Điện thoại Samsung mới nhiều khả năng sẽ tăng giá

Theo nguồn tin từ ETNews (Hàn Quốc), Samsung có thể sẽ tăng giá dòng Galaxy S26 ra mắt vào đầu năm sau,. Nguyên nhân được cho là do chi phí linh kiện tăng mạnh, đặc biệt là chip xử lý và module camera.

Trong khi dòng Galaxy S25 năm nay vẫn giữ nguyên giá so với thế hệ trước, thì tình hình có thể sẽ khác với Galaxy S26. Báo cáo cho biết giá bộ xử lý di động đã tăng khoảng 12% so với trung bình năm ngoái, còn chi phí module camera cũng tăng thêm 8%. Song song đó, thị trường bán dẫn đang “nóng” trở lại, khiến giá các linh kiện chủ chốt tiếp tục leo thang.

Ngoài yếu tố linh kiện, Samsung cũng đang đẩy mạnh tích hợp AI vào dòng flagship mới. Công nghệ Galaxy AI đòi hỏi dung lượng bộ nhớ băng thông cao (HBM) để xử lý các tác vụ AI, và đây cũng là nguyên nhân khiến chi phí sản xuất đội lên.

Theo các nguồn rò rỉ, dòng Galaxy S26 sẽ gồm 3 phiên bản: S26, S26+ và S26 Ultra, không còn mẫu “Edge” như trước. Hình ảnh được cho là của S26 Ultra cũng đã xuất hiện, cho thấy máy sở hữu cụm camera lồi mới tương tự Galaxy Z Fold7.

2. VNPT TP.HCM đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số

Mới đây, Cục Thuế TP.HCM đã ký kết hợp tác với 7 đối tác lớn nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử và ứng dụng công nghệ trong quản lý.

Hoạt động này thể hiện quyết tâm của TP.HCM trong việc thúc đẩy kinh tế số, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận các giải pháp quản lý hiện đại.

Tại lễ ký kết, VNPT TP.HCM và Cục Thuế TP.HCM đã thống nhất hợp tác chiến lược, cung cấp hệ sinh thái giải pháp hỗ trợ toàn diện cho hộ kinh doanh, từ quản lý doanh thu, chi phí đến thực hiện nghĩa vụ thuế.

Các công cụ như VNPT Invoice, VNPT Invoice-POS và VNPT HKD được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh, kể cả những hộ chưa quen với công nghệ.

Bên cạnh đó, VNPT TP.HCM còn bố trí đội ngũ kỹ thuật phối hợp với cơ quan thuế cơ sở, trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình triển khai. Các kênh hỗ trợ như tư vấn trực tiếp, tổng đài… giúp việc tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn, giảm gián đoạn trong quá trình vận hành.

Sự hợp tác giữa cơ quan thuế và các doanh nghiệp công nghệ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhanh tiến trình số hóa trong cộng đồng hộ kinh doanh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả hơn tại TP.HCM.

3. Chip Samsung Exynos 2600 mạnh gần bằng Apple M5?

Samsung đang khiến giới công nghệ bất ngờ khi bộ xử lý Exynos 2600 mới của hãng được cho là đạt hiệu năng ngang ngửa chip Apple M5.

Theo PhoneArena, Exynos 2600 là vi xử lý 10 nhân, sản xuất trên tiến trình 2 nm đầu tiên của Samsung Foundry, dự kiến trang bị cho dòng Galaxy S26. Con chip này sử dụng cấu trúc 1+3+6, trong đó nhân chính đạt xung nhịp 4,2 GHz, ba nhân hiệu năng cao đạt 3,56 GHz và sáu nhân tiết kiệm điện đạt 2,76 GHz.

Kết quả được chia sẻ trên X cho thấy, Exynos 2600 đạt 4.217 điểm đơn nhân và 13.482 điểm đa nhân trên Geekbench 6, ngang ngửa điểm số đơn nhân của Apple M5 và vượt xa Snapdragon 8 Elite Gen 5 (2.865 điểm đơn nhân, 9.487 điểm đa nhân).

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dữ liệu này chưa xuất hiện trong cơ sở dữ liệu chính thức của Geekbench, nên chưa thể xác nhận tính xác thực.

Nếu kết quả là thật, đây sẽ là bước tiến lớn của Samsung, đặc biệt khi hãng từng phải tạm ngưng phát triển nhân CPU “Mongoose” do hiệu năng kém so với đối thủ.

Trong bối cảnh TSMC vẫn chiếm hơn 70% thị phần sản xuất chip toàn cầu, Exynos 2600 được xem là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội giúp Samsung rút ngắn khoảng cách với “ông lớn” Đài Loan.

