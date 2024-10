Long An: Ngăn chặn tội phạm vùng giáp ranh với mô hình liên hoàn '6 trong 1' 16/10/2024 05:56

(PLO)- Công an các huyện thuộc địa bàn giáp ranh tỉnh Long An tăng cường phối hợp, quyết liệt đấu tranh, không để các loại tội phạm có cơ hội hoạt động.

Tội phạm trộm cắp và cướp giật tài sản, hoạt động ở địa bàn giáp ranh tỉnh Long An ngày càng manh động, liều lĩnh. Công an các huyện thuộc địa bàn giáp ranh đã tăng cường phối hợp, quyết liệt đấu tranh, không để các loại tội phạm có cơ hội hoạt động.

Lập chốt phòng chống tội phạm dọc tuyến Quốc lộ N2

Huyện Tân Thạnh tiếp giáp 9 huyện của 3 tỉnh, có tuyến Quốc lộ N2 dài khoảng 27 km qua các xã Kiến Bình, Nhơn Ninh, Tân Ninh, Tân Thành. Trục đường này kết nối với tỉnh Tiền Giang và đấu nối với nhiều tuyến đường của các huyện khác trong tỉnh.

Với đặc điểm này, thời gian qua, huyện Tân Thạnh quan tâm xây dựng, củng cố và phát triển các mô hình phòng chống tội phạm trên các tuyến đường giao thông kết nối vùng. Ngoài lực lượng công an, các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân cũng vào cuộc tích cực trong công tác bảo vệ bình yên địa bàn.

Hai nghi phạm Võ Văn Đặng và Lâm Thượng bị bắt khi gây ra vụ dùng súng đe dọa cướp tài sản trên Quốc lộ N2. Ảnh: HUỲNH DU

Tuyến Quốc lộ N2 thường được người dân lựa chọn lưu thông từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ về miền Tây và ngược lại. Nơi này cũng thường xuyên xảy ra những vụ trộm, cướp gây hoang mang trong dư luận.

Điển hình trong tháng 7-2023, tại hai đoạn giáp ranh giữa địa bàn huyện Tân Thạnh và phía tỉnh Tiền Giang, xảy ra hai vụ dùng súng chặn đường, cướp tài sản người đi đường trong đêm khuya.

Các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An, Công an huyện Tân Thạnh chủ động phối hợp công an các địa bàn giáp ranh của tỉnh Tiền Giang xác lập chuyên án, phối hợp đấu tranh.

Từ các thông tin của bị hại cung cấp, lực lượng phá án sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng, địa bàn để nhanh chóng bắt giữ tội phạm, bảo đảm bình yên địa bàn, an toàn cho người dân.

Kết quả đã triệt phá thành công, bắt giữ 4 nghi phạm thực hiện 2 vụ cướp. Chuyên án được người dân hoan nghênh, đánh giá cao.

Thượng tá Nguyễn Công Bằng, Trưởng Công an huyện Tân Thạnh, cho biết xuất phát từ tình hình thực tế và để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phòng chống tội phạm (PCTP), năm 2023, huyện lập các chốt PCTP, bố trí dọc tuyến Quốc lộ N2, có gắn bảng thông báo số điện thoại của chốt.

Cùng với đó, các cấp, các ngành phối hợp lắp đặt thêm đèn chiếu sáng vào ban đêm, camera giám sát ANTT dọc tuyến đường.

“Việc thành lập chốt PCTP trên tuyến đường là rất phù hợp và được người dân đánh giá cao. Có người sẵn sàng cho địa phương mượn đất để dựng chốt” - Thượng tá Nguyễn Công Bằng nói.

Hiện tại, tuyến Quốc lộ N2 qua địa bàn huyện Tân Thạnh có 4 chốt PCTP. Mỗi chốt luôn duy trì khoảng 10 thành viên gồm công an, lực lượng ANTT ở cơ sở trực, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trong ngày. Ngoài thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, lực lượng các chốt còn kịp thời giúp đỡ người đi đường bị hư xe.

Chị Nguyễn Thị Ngoan (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) cho biết: “Tôi và chồng tôi thường đi trên tuyến Quốc lộ N2, khi nghe có mấy vụ dùng súng cướp của thì rất lo sợ vì tuyến đường này có nhiều đoạn là ruộng, dân cư còn thưa thớt. Từ khi có các chốt PCTP, người dân đi đường an tâm hơn, nhất là vào đêm hôm khuya vắng”.

Cũng theo chị Ngoan, mỗi lần dịp lễ tết, khi đi qua lại chốt đều được các anh công an phát nước, bánh miễn phí, được các thành viên tại chốt tuyên truyền, phổ biến nhiều kiến thức pháp luật và cảnh báo về các loại tội phạm để chủ động phòng ngừa.

“Chồng tôi có lưu số điện thoại đường dây nóng của chốt PCTP, nếu phát hiện xảy ra vấn đề mất ANTT thì sẽ gọi điện thoại thông báo để lực lượng biết, hỗ trợ giúp đỡ” - chị Ngoan nói.

Áp dụng mô hình liên hoàn, tội phạm giảm 80%

Để đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cuối năm 2023, huyện Tân Thạnh họp bàn và thống nhất chọn tuyến Quốc lộ N2 để thực hiện mô hình "Liên hoàn 6 trong 1" về PCTP trên các tuyến giao thông đường bộ.

Lực lượng công an đã truy đuổi, bắt giữ hai kẻ cướp giật dây chuyền ngày 5-9. Ảnh: HUỲNH DU

Mô hình có sự kết hợp liên hoàn, đồng bộ, chặt chẽ giữa 6 mô hình đơn lẻ đang thực hiện hiệu quả trên địa bàn huyện gồm: Tiếng loa tuyên truyền lưu động; Nhóm Zalo tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và PCTP; Ánh sáng ANTT; Camera giám sát ANTT; Tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT; Chốt PCTP.

Mô hình đã huy động sự tham gia của đông đảo các cấp, các ngành, đoàn thể, nhân dân trong bảo đảm ANTT, PCTP. Sau thời gian chọn tuyến QLN2 qua địa bàn để thực hiện điểm mô hình Liên hoàn 6 trong 1, tại đây đã lắp đặt mới 12 mắt camera chất lượng cao (trong đó có 6 mắt chụp biển số) với kinh phí hơn 90 triệu đồng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, tội phạm trật tự xã hội trên địa bàn huyện Tân Thạnh có 33 vụ, khởi tố 60 bị can. Riêng tuyến Quốc lộ N2, với việc thực hiện mô hình trên, tội phạm trật tự xã hội được kéo giảm 80%, chỉ xảy ra một vụ trộm cắp tài sản.

Đặc biệt, trên tuyến Quốc lộ N2 không phát hiện vận chuyển, buôn bán hàng cấm, ma túy, tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm, xã hội đen.

Theo Thượng tá Trịnh Anh Kiệt (Phó Trưởng Công an huyện Tân Thạnh), từ đầu năm 2024 đến nay, tội phạm về trật tự xã hội trên tuyến Quốc lộ N2 qua địa bàn huyện được kéo giảm. Lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm ATTT trên tuyến đường này đã phối hợp các đơn vị, người dân trong và ngoài tỉnh bắt được một số đối tượng cướp giật tài sản, trộm cắp.

Điển hình như ngày 15-7, tổ công tác của Công an xã Tân Ninh, xã Tân Thành (huyện Tân Thạnh) đón chặn, truy đuổi và phối hợp bắt giữ 3 nghi phạm dùng hung khí tấn công người và cướp xe máy ở địa bàn tỉnh Tiền Giang chạy qua Quốc lộ N2.

Chiều 5-9, lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ N2 qua địa bàn huyện tiếp tục truy đuổi khoảng 35 km và phối hợp bắt giữ 2 nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng.

“Mô hình hiện đang được nhân rộng nhằm góp phần xây dựng thế trận liên hoàn, vững chắc trong PCTP, bảo vệ bình yên địa bàn với sự tham gia tích cực, đồng bộ, quyết liệt của tất cả các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân” - Thượng tá Trịnh Anh Kiệt nhấn mạnh.

Từ hiệu quả mang lại, mô hình "Liên hoàn 6 trong 1" tiếp tục được nhân rộng trên các tuyến Quốc lộ 62, Đường tỉnh 829, Đường tỉnh 837A, Đường tỉnh 837B... Qua đó, góp phần tích cực trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm.